To Ολυμπιακός – Εφές στο σαλόνι σου με δώρο* 1 μήνα Novasports από τη Novibet!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφές στο ΣΕΦ (21:15) για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Χωρίς ανάσα συνεχίζεται το βαρύ πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό σε όλα τα μέτωπα, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το ντέρμπι να μπαίνει σε άλλη μία διαβολοβδομάδα στην Euroleague, φιλοξενώντας την Εφές, ενώ 48 ώρες αργότερα ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι.

Οι Πειραιώτες μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι (86-67) το βράδυ της Παρασκευής (10/10), νίκησαν την Κυριακή (12/10) τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα (90-86) δείχνοντας σαφή βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο και ανατρέποντας διαφορά 12 πόντων από τη δεύτερη περίοδο ώστε να πανηγυρίσουν στην πρώτη φετινή μονομαχία με τον «αιώνιο» αντίπαλο.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα ανταπεξήλθε και στις σοβαρές απουσίες (Γουόκαπ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ) βρίσκοντας τον τρόπο με την αλλαγή στην αμυντική προσέγγιση στο δεύτερο ημίχρονο να φτάσει στη νίκη με κορυφαίο τον Βεζένκοφ (22 πόντοι) και τους Ντόρσεϊ (16), Γουόρντ (12) και Μιλουτίνοφ (12) να είναι καθοριστικοί.

Με την ψυχολογία στα ύψη από τη νίκη στο ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους τη διαβολοβδομάδα ώστε να συνεχίσουν στο μονοπάτι των επιτυχιών, μετρώντας 2-1 ως τώρα στον «μαραθώνιο» της Euroleague.

Πρώτος αντίπαλος στη δεύτερη διπλή αγωνιστική της σεζόν είναι η Εφές, απέναντι στην οποία ο Ολυμπιακός έχει τρεις συνεχόμενες νίκες στο ΣΕΦ, με την ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ να μετρά 1-2 ως τώρα στη διοργάνωση, καθώς προέρχεται από την ήττα απέναντι στην Παρτιζάν στο Βελιγράδι (93-87).

Η τουρκική ομάδα που ενισχύθηκε το καλοκαίρι μεταξύ άλλων με Γουάιλερ-Μπαμπ, Κορντινιέ και Παπαγιάννη ψάχνει την πρώτη νίκη εκτός έδρας στον «μαραθώνιο» έχοντας στόχο να επιστρέψει στο τέλος του δρόμου στο Final-4.

