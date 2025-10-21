ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Το γκολ του Φώτη Ιωαννίδη είναι το πιο “Golden Boost” της βραδιάς στο Champions League στην Elabet

Οι ευρωπαϊκές βραδιές έχουν πάντα κάτι το απρόβλεπτο. Ένα σουτ που αλλάζει τη ροή, μια έμπνευση που αρκεί για να αλλάξει την ιστορία του αγώνα. Απόψε, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας υποδέχεται τη Μαρσέιγ και ο Φώτης Ιωαννίδης αναζητά να ανοίξει λογαριασμό στο Champions League.

Χρυσή Ενίσχυση στο 4.00: Ιωαννίδης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή 

Στόχος της Σπόρτινγκ είναι να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε ομάδες υψηλής έντασης. Μετά το εντυπωσιακό 4-1 στην πρεμιέρα κόντρα στην Καϊράτ, ήρθε η ήττα 2-1 από τη Νάπολι, όπου πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη και την έλλειψη καθαρών επιλογών στο επιθετικό τρίτο. Στο επίκεντρο της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης, που αναζητά τη δική του ευκαιρία να δημιουργήσει δικό του στίγμα στη διοργάνωση. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός έχει αγωνιστεί 30’ και 67’ αντίστοιχα στα δύο προηγούμενα ματς του Champions League, ενώ προέρχεται από καθοριστική εμφάνιση και γκολ στο Κύπελλο, μετρώντας δύο τέρματα μέχρι τώρα στη σεζόν. Ένα γκολ απόψε, απέναντι σε μια ομάδα που αφήνει χώρους, θα μπορούσε να αλλάξει την ισορροπία της αναμέτρησης.

Ζήσε όλη τη βραδιά του Champions League πιο έντονα στην Elabet, με τις Χρυσές Ενισχύσεις, τα Boosted Bet Builders και τις κορυφαίες αποδόσεις της αγοράς. Και φυσικά με τη Super Προσφορά* Γνωριμίας!

Απογείωση στο 4.00 με νίκη Ρεάλ + Over 3.5 γκολ + Over 1.5 σουτ στην εστία Μπαπέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε σταθερά καλή κατάσταση. Με τον Κιλιάν Μπαπέ στην πιο ώριμη εκδοχή της καριέρας του και τον Τσάβι Αλόνσο να στρώνει πειθαρχία, οι «μερένγκες» παίζουν σαν καλοκουρδισμένη μηχανή. Στα δύο πρώτα ευρωπαϊκά τους πέτυχαν επτά γκολ συνολικά, ενώ ο Μπαπέ μετρά ήδη πέντε στη διοργάνωση. Απέναντι, η Γιουβέντους παραμένει ευάλωτη. Χωρίς νίκη στη φάση των ομίλων, με θεαματικά αλλά ασταθή παιχνίδια και άμυνα που παραπαίει. Οι Ιταλοί που στις δύο ισοπαλίες τους στη διοργάνωση έχουν δει να μπαίνουν συνολικά 12 γκολ, ενώ προέρχονται από ήττα από την Κόμο στη Serie A, δείχνουν ασταθείς και ευάλωτοι όταν πιέζονται ψηλά. Επόμενο είναι η Ρεάλ του Over 2,5 γκολ στα 10 από τα 11 τελευταία ευρωπαϊκά της ματς μοιάζει με φόβητρο. 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ το «χάος» της Άιντραχτ στο 5.00: Over 3.5 γκολ + G/G + Over 3.5 σουτ Μοχάμεντ Σαλάχ 

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης φέτος ζει μέσα στην απόλυτα χαοτική υπερβολή. Το 6-4 με τη Γκλάντμπαχ, το 5-1 επί της Γαλατά, το 1-5 από την Ατλέτικο, όλα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Τα παιχνίδια της θυμίζουν video game: ευκαιρίες, φάσεις, ανατροπές και ελάχιστη άμυνα. 34 γκολ στα οκτώ τελευταία της παιχνίδια, με τα πέντε από τα έξι πιο πρόσφατα να ξεπερνούν τα τέσσερα συνολικά τέρματα. Η Λίβερπουλ έρχεται από αρνητικές εμφανίσεις και την εντός ήττα στο ντέρμπι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Βασίζεται όμως στον Μοχάμεντ Σαλάχ των 4,2 σουτ ανά αγώνα, ότι αυτός θα δώσει τη λύση…

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα