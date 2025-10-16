Tο Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός φέρνει Super έπαθλο* στη Stoiximan και Bet Builder Boost 25%.

Ένα ακόμα πλούσιο σε δράση στοιχηματικό τριήμερο έχει ξεκινήσει. Πριν τα ντέρμπι του Σαββάτου και της Κυριακής, παίζεις σε Mission για την Ευρωλίγκα και το Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός για να κερδίσεις ένα super έπαθλο* ανταμοιβής. Επιπλέον, θα βρεις αρκετούς ακόμα λόγους για να ανοίξεις το δελτίο στη Stoiximan!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός!

Μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ, με μεγάλο κέρδος την εμφάνιση του Ρισόν Χολμς, ο Παναθηναϊκός είναι στην Κωνσταντινούπολη για τον αγώνα με την πρώην ομάδα του Αταμάν και του Όσμαν. Τα περυσινά Playoffs είναι ακόμα έντονα στη μνήμη, όμως η σεζόν 2025/26 δεν ορίζεται από την ιστορία, αλλά από το παρόν και το μέλλον.

Στη Stoiximan θα βρεις Mission για να φτάσεις (ανεξάρτητα από το αν θα βγουν οι προβλέψεις σου) μέχρι και το έπαθλο* ανταμοιβής για στοίχημα

Παράλληλα, είτε πριν το τζάμπολ είτε στο Live, θα μπορείς να επωφεληθείς από το Bet Builder Boost και να δεις τα πιθανά κέρδη σου να παίρνουν προσαύξηση 25% (εγγυημένη), σε δελτίο Bet Builder που πληροί τις (όχι τρομερά απαιτητικές) προδιαγραφές για Boost.

Ακόμα θα βρεις δύο super ενισχυμένες . Ναν 3+ εύστοχα 3π & Χουάντσο 2+ εύστοχα τρίποντα στο 5.20 και Ναν 22+ πόντοι & Όσμαν 16+ πόντοι στο 5.60.

Δύο επιπλέον ενισχυμένες για 13+ πόντους Χολμς και 6+ ασίστ Σλούκα, θα είναι εκεί για σένα.

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 1010 δώρα* και κουπόνι efood χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα, εντελώς δωρεάν* και χωρίς κατάθεση, ένα super έπαθλο* για στοίχημα μαζί με ένα κουπόνι efood αξίας 5€, ενώ με την ταυτοποίησή σου, θα πάρεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση για Live Casino και όχι μόνο.

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις