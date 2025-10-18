Τα ντέρμπι σε Φιλαδέλφεια και Βικελίδης με ενισχυμένες αποδόσεις απο τη Novibet!

H 7η αγωνιστική της Super League περιλαμβάνει δύο μεγάλα ντέρμπι τα οποία και ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα.

Αρχικά ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (19/10 19:30) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σε μία αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προέρχεται από τη βαριά ήττα (3-0) από τον ΟΦΗ στην Τρίπολη και έτσι αγνοεί τη νίκη εδώ και δύο αγωνιστικές.

Είχε προηγηθεί η εντός έδρας ισοπαλία (1-1) με τον Πανσερραϊκό που ήταν και η πρώτη απώλεια βαθμών με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο της ομάδας.

Οι «κίτρινοι» μετά από 6 παιχνίδια έχουν συγκεντρώσει 10 βαθμούς και βρίσκονται στην 5η θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τον Λεβαδειακό.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός με σκόρερ τον Άνταμ Τσέριν έκαμψε την αντίσταση του Ατρομήτου στη Λεωφόρο και πέτυχε τη δεύτερη σερί του νίκη στη Super League.

Έφτασε τους 8 βαθμούς, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο, και άφησε για λίγο πίσω του την ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για το Europa League. Μάλιστα την Πέμπτη ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φέγενορντ για την ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Στη συνέχεια ακολουθεί το ντέρμπι «Δικεφάλων» που ρίχνει και την αυλαία της 7ης αγωνιστικής. H AEK φιλοξενεί στη Νέα Φιλαδέλφεια (19/10 21:00) τον ΠΑΟΚ με τις δύο ομάδες να έχουν διαφορά δύο βαθμών.

Η Ένωση πήρε μία μεγάλη νίκη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, έμεινε με δέκα παίκτες στο 2-1 αλλά στις καθυστερήσεις έφτασε στην ανατροπή. Το τελικό 2-3 διαμορφώθηκε με το πέναλτι του Μάριν στις καθυστερήσεις.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς παραμένει αήττητο στο φετινό πρωτάθλημα και βρίσκεται στην κορυφή με 16 βαθμούς ενώ την Πέμπτη θα αγωνιστεί και πάλι στην έδρα της αυτή τη φορά με την Αμπερντίν για το Conerence League.

Στην αντίπερα όχθη ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε ψυχολογία από τη μεγάλη νίκη που πέτυχε απέναντι στον Ολυμπιακό στην Τούμπα με 2-1 πριν τη διακοπή.

Ο ΠΑΟΚ πήγε στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα ευρισκόμενος πίσω στο σκορ με 1-0 όμως στο δεύτερο μέρος πέτυχε δύο γκολ παίρνοντας στο τέλος τη νίκη. Με αυτό τον τρόπο πέρασε στη 2η θέση της βαθμολογίας και διατήρησε επίσης το αήττητο του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

