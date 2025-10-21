ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Sportingbet: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους με Ενισχυμένες Αποδόσεις! (22/10)

Με εννέα αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις 22:00, Ρεάλ και Γιουβέντους κοντράρονται στη Μαδρίτη.

Sportingbet: Build A Bet* στο Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους!

Φαβορί η Ρεάλ

Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στο “Santiago Bernabeu”, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Γιουβέντους. Βάσει «φόρμας» και «παράδοσης» οι Μαδριλένοι έχουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη, καθώς μετά την συντριβή από την Ατλέτικο (5-2) φαίνεται να βρίσκει τον εαυτό της. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο προέρχεται από τρεις σερί νίκες (Πρωτάθλημα & Champions League), με τον Μπαπέ να είναι το… βιολί της επίθεσης της. Για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη, η «βασίλισσα» μετρά έξι νίκες στις δέκα αναμετρήσεις κόντρα στη Γιουβέντους.  Τρεις φορές πανηγύρισε ο ιταλικός σύλλογος και μία φορά οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, Καρβαχάλ, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Μεντί και Θεμπάγιος είναι εκτός, ενώ αναμένεται να προφυλαχθεί ο Αλάμπα, καθώς ακολουθεί το “Clasico” την ερχόμενη Κυριακή. Στο 3.90 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σκοράρει ο Μπαπέ.

Sportingbet: Αμέτρητα Ειδικά στους αγώνες του Champions League!

Παίζει το μέλλον του ο Τούντορ

Από τις 13 Σεπτεμβρίου έχει να κερδίσει η Γιουβέντους, ανεξαρτήτως διοργάνωσης με τα… σύννεφα πάνω από το Τορίνο να έχουν μαζευτεί όσον αφορά την απομάκρυνση του Τούντορ από τον πάγκο της. Οι πέντε διαδοχικές ισοπαλίες σε Πρωτάθλημα και Ευρώπη σταμάτησαν στο Κόμο, όπου γνώρισε την ήττα (2-0) και έπεσε στην 7η θέση, εμφανίζοντας αρκετές αδυναμίες στην άμυνά της. Εκτός για την «μεγάλη κυρία» οι Μπρέμερ, Μιρέτι, Μίλικ και Καμπάλ. Στο 6.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσουν over 1,5 σουτ εντός εστίας οι Βινίσιους και Βλάχοβιτς. 

