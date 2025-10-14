Sportingbet: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν με 0% Γκανιότα!

Στις 21:15, o Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Sportingbet: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν με PriceBoosts!

Να… χτίσει σερί

Την 3η του νίκη στη EuroLeague θέλει να πανηγυρίσει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την Βιλερμπάν στο “Τelekom Center Athens”. Οι «πράσινοι» μετά το «διπλό» στην έδρα της Μπασκόνια με το buzzer του Ναν επέστρεψαν στον δρόμο των επιτυχίων και κόντρα στον γαλλικό σύλλογο η νίκη είναι «μονόδρομος». Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, ο Ναν υπολογίζεται κανονικά από τον Αταμάν, ενώ εκτός παραμένουν οι Λεσόρ και Σαμοντούροφ. Από ήττα (85-72) στην έδρα της Ρεάλ προέρχεται η Βιλερμπάν, η οποία βρίσκεται στην 15η θέση με ρεκόρ 1-2. Η ομάδα του Πουπέ για ακόμα μία χρονιά θα στηριχτεί στις εντός έδρας αναμετρήσεις για να καταφέρει να πλαισιωθεί στις πρώτη δεκάδα. Στο 4.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει και τις τέσσερις περιόδους ο Παναθηναϊκός.

Sportingbet: Βuild A Bet* στους αγώνες της EuroLeague!

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Στις 21:30, Μπολόνια και Μονακό κοντράρονται στο “Paladozza”, με τους Μονεγάσκους να έχουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Η ομάδα του Σπανούλη βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από τους Ιταλούς, οι οποίοι βρίσκονται στην 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Την ίδια ώρα, η Βαλένθια υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ στη “Roig Arena”. Αμφότερες, έχουν δείξει αρκετά θετικά δείγματα στο ξεκινήμα τους και η αναμέτρηση αναμένεται αρκετά αμφίρροπη για το ποια ομάδα θα πανηγυρίσει στο τέλος. Στις 21:45, η Ρεάλ φιλοξενεί την Παρτιζάν στη Μαδρίτη, με τους Μαδριλένους να… τρέχουν 5-0 σερί κόντρα στον σέρβικο σύλλογο, ανεξαρτήτως έδρας. Παράλληλα, Παρί και Μπασκόνια κοντράρονται στο Παρίσι, με την ομάδα του Ταμπελίνι να έχει ως στόχο την 3η φετινή της νίκη.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ