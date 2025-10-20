Sportingbet: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός με Ενισχυμένες Αποδόσεις! (21/10)

Επιστροφή στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Ολυμπιακό. Στις 19:45, οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούνται από την Μπαρτσελόνα στο “Montjuïc” στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Για το… θαύμα στη Βαρκελώνη!

Μία από τις πιο δύσκολες αποστολές την φετινή σεζόν στο Champions League, έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός, καθώς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα. Οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν ότι η αποψινή αναμέτρηση κόντρα στους Καταλανούς έχει μεγάλο level δυσκολίας, ωστόσο, θα παλέψουν για το θετικό αποτέλεσμα. Η εμφάνιση της προηγούμενης αγωνιστικής στην έδρα της Άρσεναλ είναι… οδηγός για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, ωστόσο, με διαφορετικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών δεν θα έχει στη διάθεσή του μόνο τον Ροντινέι, καθώς Στρεφέτσα και Ταρεμί συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. Πολλά τα προβλήματα στον αντίποδα για την Μπαρτσελόνα, με τον Φλικ να μην υπολογίζει στους Λεβαντόφσκι, Ραφίνια, Όλμο, Φεράν Τόρες και Γκάβι. Οι Μπλαουγκράνα έχουν σημαδέψει το αποψινό ματς, καθώς προέρχονται από εντός έδρας ήττα την προηγούμενη αγωνιστική (2-1) από την Παρί Σεν Ζερμέν και το «τρίποντο» είναι το κύριο ζητούμενο. Στο 8.00 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσουν over 1,5 σουτ εντός οι Ράσφορντ και Ελ Κααμπί.

Η «παράδοση»

Για 17η φορά στην ευρωπαϊκή του ιστορία ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Ισπανία. Οι «ερυθρόλευκοι» σε 16 αγώνες μετρούν 14 ήττες και 2 ισοπαλίες, όλες κόντρα στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Από την άλλη, η Μπαρτσελόνα… τρέχει αήττητο σερί επτά νικών κόντρα σε ελληνικές ομάδες, ενώ στις έξι από τις επτά αναμετρήσεις σημειώθηκαν Over 3,5 γκολ. Αυτή θα είναι η 3η φορά που οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες ξανά στο Champions League, με την αναμέτρηση στην Βαρκελώνη να λήγει με σκορ 3-1 υπέρ των Καταλάνων, ενώ στο Φάληρο οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0.

