Sportingbet: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα! (16/10)

Η «διαβολοβδομάδα» για τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται απόψε στο Βελιγράδι, όπου οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός!

Επιστροφή στις νίκες

Να περάσει νικηφόρα από το Βελιγράδι και να επιστρέψει στον δρόμο των θετικών αποτελεσμάτων θέλει απόψε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από εντός έδρας ήττα πριν δύο βράδια από την Εφές στο ΣΕΦ και η νίκη απόψε στo “Aleksandar Nikolic Hall” είναι το μοναδικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στη Σερβία με τις ίδιες τέσσερις απουσίες των τελευταίων αγώνων. Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Γουόκαμπ και Έβανς παραμένουν εκτός μέχρι νεοτέρας με την επιστροφή των δύο πρώτων να υπολογίζεται την ερχόμενη εβδομάδα. Στο 3.00 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να κερδίσει ο Ολυμπιακός και να σημειωθούν over 168,5 πόντοι στο ματς.

Sportingbet: Βuild A Bet* στους αγώνες της EuroLeague!

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Στις 19:00 ανοίγει η… αυλαία της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague με την αναμέτρηση Ντούμπαι – Μπαρτσελόνα. Κι οι δύο ομάδες προέρχονται από σπουδαίες εκτός έδρας νίκες την προηγούμενη αγωνιστική και θέλουν να κλείσουν θετικά τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης. Στις 20:00, η Ζαλγκίρις υποδέχεται τη Μιλάνο και μετά την ήττα της από τον Ερυθρό Αστέρα θα ψάξει να επιστρέψει στις νίκες. Σε πολύ κακή «φόρμα» η Μιλάνο, η οποία μετρά μόλις μία νίκη στην πρεμιέρα της σεζόν. Στις 20:45, Φενερμπαχτσέ και Μπάγερν διασταυρώνουν τα… ξίφη τους στην Κωνσταντινούπολη. Τα «καναρίνια» μετρούν δύο διαδοχικές ήττες στο «σπίτι» τους και κόντρα στους Βαυαρούς θέλουν να σταματήσουν αυτό το αρνητικό σερί. Στον αντίποδα, η Μπάγερν με ρεκόρ 2-2 βρίσκεται στην 14η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ προέρχεται από εντός έδρας νίκη (64-53) επί της Μιλάνο.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ