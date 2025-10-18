Sportingbet: Build A Bet* στο Άρης – Παναθηναϊκός! (19/10)

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Με δύο σπουδαία ματς ολοκληρώνεται απόψε η 7η αγωνιστική του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Στις 19:30, Άρης και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και στις 21:00, AEK και ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όλα ανοιχτά

Με στόχο τη νίκη που θα τους ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα, Άρης και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα… ξίφη τους απόψε στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Με 10 βαθμούς οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στην 5η θέση, ενώ με δύο λιγότερους το «τριφύλλι» είναι στην 7η, αντίστοιχα. Κι οι δύο ομάδες με την έναρξη της σεζόν έδειξαν ανέτοιμες με αποτέλεσμα να μείνουν λίγο πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες που προπορεύονται. Από εκτός έδρας ήττα (3-0) κόντρα στον ΟΦΗ προέρχεται ο Άρης, ενώ νίκη (1-0) απέναντι στον Ατρόμητο πανηγύρισε την προηγούμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός. Τρία «διπλά», δύο ισοπαλίες και δύο νίκες των Θεσσαλονικιών έχει καταγράψει η προϊστορία τα τελευταία χρόνια.

Ντέρμπι «δικεφάλων»

Σπουδαίο ματς αναμένεται απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα «μονομαχήσουν» για ένα και μοναδικό αποτέλεσμα, τη νίκη! Κι οι δύο ομάδες βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, με αποτέλεσμα να φιγουράρουν στις δύο πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Με 16 πόντους η Ένωση είναι στην κορυφή, ενώ με δύο λιγότερους ο ΠΑΟΚ την ακολουθεί. Την προηγούμενη αγωνιστική τόσο η ΑΕΚ, όσο και ο ΠΑΟΚ πανηγύρισαν σπουδαίες νίκες με ανατροπή κόντρα σε Κηφισιά και Ολυμπιακό. Βάση προϊστορίας η… ζυγαριά γέρνει προς τους γηπεδούχους, οι οποίοι μετρούν πέντε νίκες στις τελευταίες οκτώ αναμετρήσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

