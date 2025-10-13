Σούπερ καυτός ο MVP Βεζένκοφ, σούπερ τα… ειδικά στην Elabet

Ο Σάσα Βεζένκοφ δείχνει να βρίσκει ξανά εκείνο το γνώριμο “mode” που σε κάνει να μην μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Με 20,7 πόντους και 11 ριμπάουντ μέσο όρο στη φετινή EuroLeague, έχει ξεκινήσει σούπερ καυτός και σταθερός, υπενθυμίζοντας ότι εκείνος είναι που καθορίζει τον ρυθμό κάθε αγώνα. Κι όσο απουσιάζει ο Εβάν Φουρνιέ, τόσο περισσότερο αυξάνεται η δική του… ευθύνη, αλλά και η αυτοπεποίθησή του στο παρκέ.

Την περασμένη αγωνιστική απέναντι στη Ντουμπάι έβαλε 25 πόντους, αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής, ενώ λίγες μέρες μετά, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, σκόραρε 22 με 9/9 δίποντα, με απόλυτη ακρίβεια, απόλυτη ηρεμία, απόλυτη κυριαρχία. Ο τρόπος που κινείται, που ζητά την μπάλα, που “καθαρίζει” τις φάσεις, επιβεβαιώνει ότι το παιχνίδι περνά κατά βάση από τα δικά του χέρια.

Τώρα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Εφές, η οποία προέρχεται από διαδοχικές ήττες από Χάποελ και Παρτίζαν, δεχόμενη 87 και 93 πόντους αντίστοιχα. Πρόκειται για αναμέτρηση που συνοδεύεται από μία διευρυμένη γκάμα από στοιχηματικές ευκαιρίες και στην Elabet θα βρεις ενισχυμένα bet builders και ειδικά παικτών.

Κάπως έτσι λοιπόν, απέναντι σε μία όχι και τόσο δυνατή άμυνα, ο Σάσα έχει ξανά την ευκαιρία να ξεπεράσει τους 20,7 πόντους που είναι ο μέσος όρος του στη διοργάνωση, συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο. Το να πετύχει 22+ πόντους προσφέρεται στο 1.88, ένα στοίχημα που δείχνει λογικό με βάση τη φόρμα του και τη σαφώς πιο “μονοπρόσωπη” γραμμή της επίθεσης χωρίς τον Γάλλο σούπερ σταρ. Αν διατηρήσει τον ρυθμό και τα ποσοστά του, μπορεί κάλλιστα να το ξεπεράσει.

Κι αν ψάχνεις κάτι επιπλέον για το παιχνίδι, ρίξε ματιά και στα ειδικά του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο άλλοτε παραγκωνισμένος ρολίστας έχει μετατραπεί φέτος σε βασικό γρανάζι του Μπαρτζώκα, με 29 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής και σαφή άνοδο στη δημιουργία.

Στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μοίρασε 8 ασίστ, ρεκόρ καριέρας, χωρίς να κάνει ούτε ένα λάθος, δείγμα ωριμότητας και καθαρής σκέψης που έχει προσθέσει στο παιχνίδι του. Το line των 3+ ασίστ δίνεται στο 1.60 και δείχνει να “στέκει”, ειδικά όσο ο Ολυμπιακός συνεχίζει με κοντά σχήματα και ο Ντόρσεϊ κουβαλάει την μπαγκέτα.

Δες όλα τα ειδικά στοιχήματα παικτών & σκορερ στην πλατφόρμα της Elabet, εκεί όπου κάθε φάση μετατρέπεται σε ευκαιρία και κάθε πόντος έχει σημασία.

Και εάν θες να απολαμβάνεις κορυφαίες αποδόσεις και ειδικά στοιχήματα από το μαγικό κόσμο της Euroleague και όχι μόνο, μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου στην Elabet με Super προσφορά* γνωριμίας στο στοίχημα.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ