Ψάχνεις τις καλύτερες αποδόσεις στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου»; Η winmasters είναι εδώ για σένα!

Το Champions League συνεχίζεται και απόψε ξεχωρίζει ένα παιχνίδι από το βραδινό πρόγραμμα. Στη Μαδρίτη, δύο γίγαντες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την τρίτη αγωνιστική.

Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους έτοιμες να παραταχθούν στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με στόχο το τρίποντο που θα τις ανεβάσει στη βαθμολογία. Ποιος όμως έχει τον πρώτο λόγο στις αποδόσεις της winmasters και ποια είναι τα καλύτερα ειδικά στοιχήματα;

Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, αν ισχυριστούμε πως η Ρεάλ έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για τη νίκη. Ο άσος των Μαδριλένων προσφέρεται στο χαμηλό 1.48, έχοντας το πάνω χέρι έναντι της ισοπαλίας (4.90) και του διπλού (6.60).

Βέβαια αυτές είναι οι παραδοσιακές επιλογές. Όταν όμως μιλάμε για Champions League και ειδικά για τέτοιες υπερ-ταλαντούχες ομάδες, τα γκολ έχουν τη δική τους τιμητική.

Η winmasters τοποθετεί το line στο 3, με το Over να δίνεται στο 1.96 και το Under στο 1.88. Φαβορί επίσης το Goal/Goal στο 1.77, έναντι τού No Goal στο 2.03.

Πώς να παραλείψουμε όμως στοιχήματα που αφορούν ποδοσφαιριστές; Τόσοι αστέρες στα ρόστερ των δύο ομάδων. Ξεχωρίζει το 3.25 στο να ανοίξει το σκορ του αγώνα ο Εμπαπέ, ενώ περίπου στην ίδια απόδοση (3.50) βρίσκεται το anytime γκολ του Βλάχοβιτς.

Προτιμάτε συνδυαστικά; Κανένα πρόβλημα, αφού η winmasters προσφέρει πληθώρα επιλογών. Ο άσος μαζί με το Over 2,5 και το Over 3,5 κόρνερ της Γιουβέντους ανέρχεται στο 3.15, την ώρα που το βλέμμα πέφτει και στο 3.80 τού Goal/Goal + Over 2,5 + Over 3,5 κίτρινες κάρτες.

