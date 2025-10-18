Παίζεις… κερδίζεις* στο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, σούπερ δώρο*! (19/10)

Μεγάλο ντέρμπι το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Φιλαδέλφεια ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της Super League. Κι εσύ απολαμβάνεις τον σπουδαίο αγώνα με ένα σούπερ δώρο* από τη NetBet, θα το βρεις στην ενότητα των «προσφορών» ως Game of the Week!

ΠΑΙΖΕΙΣ… ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ* ΣΤΟ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ!

Στην κορυφή πήγε η Ένωση στο διάλειμμα των εθνικών ομάδων, έστω κι αν φλέρταρε με μία γκέλα ολκής κόντρα στην Κηφισιά (3-2). Χιτσκοκικό διπλό με την εμφάνισή της βέβαια ξανά προβληματική. Βρέθηκε να χάνει με 2-0, μείωσε, έμεινε με δέκα στο 48′, αλλά τα έφερε όλα τούμπα με ένα πέναλτι στο 92′, ενώ νωρίτερα είχε κινδυνεύσει με τουλάχιστον δύο γκολ ακόμα. Πηγαίνει με σημαντικά προβλήματα στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, καθώς έχει ελλείψεις στην άμυνα. Ο ΠΑΟΚ, εκεί που έδειχνε να βρίσκεται στα σχοινιά, έδειξε χαρακτήρα και πανηγύρισε τεράστια νίκη με ανατροπή επί του Ολυμπιακού (2-1), που τον έφερε στο -2 από την κορυφή.

ΠΑΙΖΕΙΣ… ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ* ΣΤΟ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ!

Επιλέγοντας τη NetBet, μπορείτε να απολαύσετε μια μεγάλη γκάμα από κορυφαία αθλήματα και αγορές σε στοίχημα και λάιβ καζίνο. Λες «ναι στο παιχνίδι» απολαμβάνοντας σούπερ προσφορές* σε ένα σύγχρονο, γρήγορο και φιλικό περιβάλλον, με απόλυτη ασφάλεια για τις συναλλαγές σου και άμεση διευθέτηση.

Διπλή προσφορά* γνωριμίας, Boost νίκης στα παρολί*, Cash Out, Ενισχυμένες, υπερσύγχρονη πλατφόρμα για live betting, νέο Bet Builder και Ατζέντα καθημερινών προσφορών* στο live casino, μόνο στη NetBet!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ | 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ