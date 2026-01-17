Oι αναμετρήσεις της Super League με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (18/01)

Το κυρίως πιάτο της 17ης αγωνιστικής στη Super League έχει ντέρμπι κι όχι μόνο.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό (21:00) σε ένα κρίσιμο ντέρμπι τόσο ψυχολογικά, όσο και βαθμολογικά για τους δύο μονομάχους.

Οι «κιτρινόμαυροι» του Μάρκο Νίκολιτς δεν έχουν αρχίσει καλά το 2026 καθώς στο πρωτάθλημα έμειναν στο 1-1 με τον Άρη πέφτοντας από την κορυφή (38 βαθμοί) ενώ έπεσαν θύμα έκπληξης στο Κύπελλο με το 0-1 από τον ΟΦΗ, αποχαιρετώντας τη διοργάνωση.

Αντίθετα οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ έχουν αλλάξει σελίδα και μετά το ποδαρικό με 3-0 επί του Πανσερραϊκού, υπέταξαν με το ίδιο σκορ τον Άρη στον προημιτελικό του ΟΑΚΑ με το χατ τρικ του Μπακασέτα και στο πρωτάθλημα συνεχίζουν στο κυνήγι της 4ης θέσης έχοντας 25 βαθμούς.

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1:1.90 X:3.45 2:4.30

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην Τούμπα (19:00) με φόντο την κορυφή για τους γηπεδούχους και την 8άδα για τους Κρητικούς.

Οι «ασπρόμαυροι» του Ραζβάν Λουτσέσκου θριάμβευσαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο (0-2) με «χτυπήματα» από Μύθου και Οζντόεφ και προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου όπου θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό, ενώ στο πρωτάθλημα είχε προηγηθεί η νίκη στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού (0-3), ανεβαίνοντας στους 38 βαθμούς.

Οι «μελανόλευκοι» του Χρήστου Κόντη ήταν οι θύτες της μεγάλης έκπληξης των προημιτελικών του Κυπέλλου με το 0-1 διά ποδός Σαλσέδο επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και κόντρα στον Λεβαδειακό θα κυνηγήσουν την back to back παρουσία στον τελικό.

Έτσι έδωσαν συνέχεια στις νίκες επί του Αστέρα σε Κύπελλο (2-0) και πρωτάθλημα (4-0) όπου έχουν 15 βαθμούς σε 15 αγώνες.

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 1:1.15 X:8.00 2:18.00

Στην «ΑΕΛ Novibet Arena» η ΑΕΛ Novibet τίθεται αντιμέτωπη του Άρη (17:00) σε μια κρίσιμη στροφή.

Οι «βυσσινί» του Σάββα Παντελίδη έχουν φτάσει τους 10 βαθμούς με τις δύο τελευταίες ισοπαλίες με Ατρόμητο (0-0) και Κηφισιά (1-1) παλεύοντας για τη σωτηρία.

Οι Θεσσαλονικείς του Μανόλο Χιμένεθ στο πρωτάθλημα προέρχονται από το 1-1 με την ΑΕΚ συνεχίζοντας με 21 βαθμούς την κούρσα για την 4άδα, ωστόσο αποκλείστηκαν από το Κύπελλο μετά το 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

ΑΕΛ Novibet – Άρης 1:3.85 X:3.10 2:2.15

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στη Super League

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.