Ο Ολυμπιακός γιατρεύει τις πληγές του με… 0% γκανιότα κόντρα στη Μακάμπι από την Elabet

Η 5η αγωνιστική της EuroLeague και η κόντρα με την Μακάμπι βρίσκει τον Ολυμπιακό σε μια αμφιλεγόμενη και ότι τόσο crystal clear κατάσταση. Η ήττα από την Εφές στο ΣΕΦ άφησε πίσω της γκρίνια, απογοήτευση και ένα έντονο αίσθημα… κόπωσης. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη φανερή διά γυμνού οφθαλμού κούραση των παικτών του, κυρίως εκείνων που θα έπρεπε να πάρουν τις αποφάσεις στο φινάλε που η μπάλα έκαιγε. Φάνηκε ξεκάθαρα στο φινάλε του αγώνα, όταν η Εφές “χτύπησε” με φρεσκάδα, ενώ οι Ερυθρόλευκοι είχαν ξεμείνει από ενέργεια και απαντήσεις.

Με δύο ήττες στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια, η πίεση συσσωρεύεται. Η Μακάμπι πάλι είναι ακόμα πιο ευάλωτη. Έχει μόλις μία νίκη, εκείνη στον «εμφύλιο» με τη Χάποελ και στα υπόλοιπα ματς δέχθηκε πάνω από 90 πόντους, δείχνοντας σοβαρά αμυντικά προβλήματα. Για τους Πειραιώτες επομένως, το παιχνίδι στο Βελιγράδι, όπου οι Ισραηλινοί χρησιμοποιούν ως προσωρινή έδρα, μοιάζει με ευκαιρία αντίδρασης, καθώς δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν το καυτό κοινό των Ισραηλινών.

Αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός καλείται να ξαναβρεί ταχύτητα και καθαρό μυαλό στο “πέντε εναντίον πέντε”. Στοιχηματικά, το ενδιαφέρον παραμένει μεγάλο: στην Elabet, το Μακάμπι – Ολυμπιακός έρχεται με 0% γκανιότα, ενισχυμένα bet builders και πλήθος επιλογών pregame και live.

Ο Σάσα Βεζένκοφ παραμένει το βαρόμετρο. Παρότι απέναντι στην Εφές έμεινε χαμηλά και ο μέσος όρος του έπεσε στους 18,6 πόντους, αποτελεί τον παίκτη που καθορίζει το τέμπο του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός τον χρειάζεται σε πλήρη επανασύνδεση με τον εαυτό του, ιδίως τώρα που οι περιφερειακές λύσεις παραμένουν λειψές.

Δίπλα του, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει εξελιχθεί σε σταθερό συμπαραστάτη, με 16,5 πόντους ανά ματς και υψηλά ποσοστά από το τρίποντο. Η απουσία του Γουόκαπ και του Φουρνιέ από την περιφέρεια, η μη προσαρμογή του Ντιλικινά και οι αστάθειες του Λι τον φέρνουν πιο κοντά στον οργανωτικό ρόλο, κάτι που ίσως τον κρατήσει χαμηλότερα στο σκοράρισμα, αλλά αυξάνει την επιρροή του στο παιχνίδι. Παράλληλα, ο Γουόρντ αρχίζει να γίνεται ολοένα και πιο πολύτιμος, με εξαιρετικές εμφανίσεις κόντρα σε Παναθηναϊκό και Εφές..

