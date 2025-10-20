ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Kingbet Kingbet

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός με έπαθλο* ανταμοιβής και πριμ 25% στα κέρδη Bet Builder!

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός αποδόσεις στοίχημα

Η βραδιά είναι μεγάλη, όχι μόνο για το κοινό των Πειραιωτών, αλλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά. Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τον Ολυμπιακό, στο γήπεδο της Εσπανιόλ και για 2η φορά στην ιστορία του, ο «ερυθρόλευκος» σύλλογος θα αντιμετωπίσει τους Blaugrana. Εσύ, ολοκληρώνεις το Mission και παίρνεις ένα έπαθλο* ανταμοιβής. Αν δεν είσαι μέλος της Stoiximan, τότε έχεις ακόμα περισσότερους λόγους να χαρείς. 

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός!

Πριν από 8 χρόνια, τέτοια εποχή, ο Ολυμπιακός συναντούσε για πρώτη φορά στην ιστορία του τη Μπαρτσελόνα. Ήταν η τότε φάση των ομίλων του Champions League. Έκτοτε έχουν γίνει πολλά. Η διοργάνωση κάποια στιγμή έμοιαζε με άπιαστο όνειρο για τις ελληνικές ομάδες, μέχρι και το έπος του Μαΐου του 2024, με την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός!

Στο τώρα, παίζεις στο Mission και κάνεις δικό σου το Super έπαθλο* αφότου ολοκληρώσεις τις προδιαγραφές που αυτό θέτει, ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεων σου σε αυτό. 

Θα μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, έως και τις 21:15, μιάμιση ώρα μετά τη σέντρα στη Βαρκελώνη. 

Πέρα από το παραπάνω, ο αγώνας έχει και Bet Builder Boost. Αυτό σημαίνει πως αν κερδίσει ένα δελτίο σου με Bet Builder (θα δεις απο το μηχανισμό αν ενεργοποιείται το Boost), τότε θα έχεις 25% πριμ στα κέρδη σου!

 Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 1010 δώρα* και κουπόνι efood χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα, εντελώς δωρεάν* και χωρίς κατάθεση, ένα super έπαθλο* για στοίχημα μαζί με ένα κουπόνι efood αξίας 5€, ενώ με την ταυτοποίησή σου, θα πάρεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση για Live Casino και όχι μόνο. 

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

