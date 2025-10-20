Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός με Ελ Κααμπί σκόρερ στο 5.00 και τα πιο δυνατά Boosts από την Elabet

Η Μπαρτσελόνα είναι τεράστια και η πρόκληση η υπέρτατη, στο ύψιστο επίπεδο. Ο Ολυμπιακός όμως χτίζει έναν χαρακτήρα που δεν θέλει να… μασάει. Και στο Λονδίνο, παρά την ήττα από την Άρσεναλ, έδειξε ότι δεν φοβάται να σταθεί απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους, έχοντας φτιάξει τις δικές του απειλητικές στιγμές. Το Champions League είναι το φυσικό του περιβάλλον και απόψε, απέναντι στους Μπλαουγκράνα του Χάνζι Φλικ, ψάχνει τη δική του μεγάλη βραδιά.

Και αν υπάρχει ένα μέρος όπου μπορείς να ζήσεις αυτό το ματς πιο έντονα κι από τη Βαρκελώνη, αυτό είναι η πλατφόρμα της Elabet. Εκεί όπου το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός παίρνει νέα διάσταση, με όλα όσα χρειάζεσαι για να μπεις στο ρυθμό της βραδιάς:



• Golden Boost El Kaabi

• 0% γκανιότα

• Ενισχυμένα Bet Builders

• Ειδικά παικτών

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ στο 5.00: Ελ Κααμπί να σκοράρει

Το μεγαλύτερο όπλο των Ερυθρολεύκων είναι φυσικά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός έχει φτάσει τα 23 γκολ σε 27 ευρωπαϊκές συμμετοχές, ένα νούμερο που γράφει ιστορία, μιας και κανείς παίκτης του Ολυμπιακού δεν έχει βάλει ποτέ περισσότερα εκτός συνόρων. Και απέναντι σε μια Μπαρτσελόνα που έχει δεχτεί γκολ στα έξι τελευταία ευρωπαϊκά της παιχνίδια, η ευκαιρία είναι εκεί. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει τίποτα να χάσει και όλα να κερδίσει. Ένα γκολ, μια στιγμή, μπορούν να αλλάξουν τα πάντα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.10: Παρί να νικήσει και στα δύο ημίχρονα

Η δράση όμως δε σταματά στη Βαρκελώνη. Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει προσγειωθεί στο Λεβερκούζεν για να επιβεβαιώσει ότι αυτή τη στιγμή είναι η πιο συναρπαστική και κυριαρχική ομάδα της Ευρώπης. Ο Λουίς Ενρίκε έχει χτίσει ένα σύνολο που συνδυάζει φαντασία με πειθαρχία, και όταν αποφασίσει να πατήσει το γκάζι, δεν το προλαβαίνει κανείς.



Η Παρί έχει σκοράρει και στα δύο ημίχρονα στα περισσότερα φετινά παιχνίδια της, και μπαίνει με διάθεση να “καθαρίσει” από νωρίς. Η Λεβερκούζεν άλλωστε, , αναζητά σταθερότητα. Έχει δεχτεί γκολ σε κάθε ευρωπαϊκό της παιχνίδι, ενώ στο πρωτάθλημα μετρά μόλις μία αναμέτρηση χωρίς παθητικό.



Η Elabet έχει τις κορυφαίες επιλογές και εδώ, με ενισχυμένες αποδόσεις και ειδικά παικτών που ανεβάζουν την ένταση και την απόλαυση του παιχνιδιού!



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Ισοπαλία & να σκοράρουν και οι δύο ομάδες

Και στο Λονδίνο όμως μυρίζει ματσάρα. Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης ετοιμάζουν τη μάχη δύο διαφορετικών κόσμων. Ο Αρτέτα απέναντι στον Σιμεόνε: κατοχή και δημιουργία κόντρα στη σκληράδα και το πάθος. Οι «Κανονιέρηδες» μετρούν δύο σερί νίκες χωρίς να δεχτούν γκολ στη διοργάνωση, την ώρα που οι «Ροχιμπλάνκος» σκοράρουν σταθερά αλλά δέχονται εύκολα.

