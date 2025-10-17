Μονομαχία Δικεφάλων με τρελή απόδοση στην Interwetten!

Το μουντιαλικό όνειρο έσβησε πρόωρα και άδοξα για την Εθνική Ελλάδας. Η δράση, όμως, δεν σταματάει ποτέ. Και μετά τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι σύλλογοι παίρνουν και πάλι την σκυτάλη, με συναρπαστικές αναμετρήσεις στις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης.

Στην δική μας γωνιά, βεβαίως, κυριαρχεί το ντέρμπι Δικεφάλων (Κυριακή 19/10, 21:00) που είναι ταυτόχρονα και μονομαχία κορυφής, αφού η πρωτοπόρος ΑΕΚ υποδέχεται τον δεύτερο ΠΑΟΚ, με τις δύο ομάδες να χωρίζουν μόλις δύο βαθμοί.

Λίγη ώρα νωρίτερα (19/10, 19:30), ο Άρης ψάχνει τρόπο να επιστρέψει στις νίκες, υποδεχόμενο έναν σταθερά ανεβασμένο Παναθηναϊκό, στην σκιά της επικείμενης άφιξης του Ράφα Μπενίτεθ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Τριφυλλιού.

Η Interwetten.gr παίζει… μεγάλη μπάλα με απόδοση 72.00 (!), η οποία προκύπτει από Bet Builder με οκτώ συνολικά επιλογές από τις σπουδαίες μονομαχίες στην ΑγιαΣοφιά και το «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της ελληνικής Super League.

Έχουμε και λέμε: Στο ντέρμπι κορυφής των Δικεφάλων να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά, να εκτελεστούν πάνω από 7,5 κόρνερ συνολικά και να βρουν δίχτυα ο Λούκα Γιόβιτς για την Ένωση και ο Γιώργος Γιακουμάκης για τον Δικέφαλο του Βορρά και κόντρα στην παλιά του ομάδα.

Και, στην σπουδαία αναμέτρηση της Θεσσαλονίκης, να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά, να εκτελεστούν πάνω από 8,5 κόρνερ συνολικά και να σκοράρουν ο Λόρεν Μορόν για λογαριασμό των Κιτρίνων και ο Κάρολ Σβιντέρσκι για τους Πράσινους.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Και αν αυτό το Σαββατοκύριακο η Ελλάδα ζει και αναπνέει για αυτά τα δύο ντέρμπι, στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει πανδαισία θρυλικών μονομαχιών, με δύο κλασικά συναπαντήματα να έχουν την τιμητική τους.

Στην Γερμανία αναμετρώνται Μπάγερν Μονάχου και Μπορούσια Ντόρτμουντ (Σάββατο 18/10, 19:30) στο «Klassiker» της Bundesliga και στην Αγγλία διασταυρώνουν τα ποδοσφαιρικά τους ξίφη Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19/10, 18:30), στο πλέον παραδοσιακό ντέρμπι της Premier League.

Η Interwetten.gr λατρεύει την μπάλα υψηλού επιπέδου και την απολαμβάνει προσφέροντας αγώνες με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις.

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ