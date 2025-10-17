ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Μονομαχία Δικεφάλων με τρελή απόδοση στην Interwetten!

interwetten

Το μουντιαλικό όνειρο έσβησε πρόωρα και άδοξα για την Εθνική Ελλάδας. Η δράση, όμως, δεν σταματάει ποτέ. Και μετά τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι σύλλογοι παίρνουν και πάλι την σκυτάλη, με συναρπαστικές αναμετρήσεις στις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης.

Στην δική μας γωνιά, βεβαίως, κυριαρχεί το ντέρμπι Δικεφάλων (Κυριακή 19/10, 21:00) που είναι ταυτόχρονα και μονομαχία κορυφής, αφού η πρωτοπόρος ΑΕΚ υποδέχεται τον δεύτερο ΠΑΟΚ, με τις δύο ομάδες να χωρίζουν μόλις δύο βαθμοί.

Λίγη ώρα νωρίτερα (19/10, 19:30), ο Άρης ψάχνει τρόπο να επιστρέψει στις νίκες, υποδεχόμενο έναν σταθερά ανεβασμένο Παναθηναϊκό, στην σκιά της επικείμενης άφιξης του Ράφα Μπενίτεθ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Τριφυλλιού.

Η Interwetten.gr παίζει… μεγάλη μπάλα με απόδοση 72.00 (!), η οποία προκύπτει από Bet Builder με οκτώ συνολικά επιλογές από τις σπουδαίες μονομαχίες στην ΑγιαΣοφιά και το «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της ελληνικής Super League.

Έχουμε και λέμε: Στο ντέρμπι κορυφής των Δικεφάλων να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά, να εκτελεστούν πάνω από 7,5 κόρνερ συνολικά και να βρουν δίχτυα ο Λούκα Γιόβιτς για την Ένωση και ο Γιώργος Γιακουμάκης για τον Δικέφαλο του Βορρά και κόντρα στην παλιά του ομάδα.

Και, στην σπουδαία αναμέτρηση της Θεσσαλονίκης, να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά, να εκτελεστούν πάνω από 8,5 κόρνερ συνολικά και να σκοράρουν ο Λόρεν Μορόν για λογαριασμό των Κιτρίνων και ο Κάρολ Σβιντέρσκι για τους Πράσινους.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Και αν αυτό το Σαββατοκύριακο η Ελλάδα ζει και αναπνέει για αυτά τα δύο ντέρμπι, στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει πανδαισία θρυλικών μονομαχιών, με δύο κλασικά συναπαντήματα να έχουν την τιμητική τους.

Στην Γερμανία αναμετρώνται Μπάγερν Μονάχου και Μπορούσια Ντόρτμουντ (Σάββατο 18/10, 19:30) στο «Klassiker» της Bundesliga και στην Αγγλία διασταυρώνουν τα ποδοσφαιρικά τους ξίφη Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19/10, 18:30), στο πλέον παραδοσιακό ντέρμπι της Premier League.

Η Interwetten.gr λατρεύει την μπάλα υψηλού επιπέδου και την απολαμβάνει προσφέροντας αγώνες με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις.

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα