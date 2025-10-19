Με «Ενισχύσεις» οι μάχες της Δευτέρας σε Serie A, La Liga, Premier League

Οι Δευτέρες είναι κάπως πιο γκρίζες, αλλά τουλάχιστον δεν ξεμένουν εντελώς από δράση. Εντάξει, δεν παίζει και φουλ πρόγραμμα, έχει όμως η ημέρα έχει τα δικά της μικρά «στοπ», για να μη βαριόμαστε. Ευτυχώς, φροντίζουν η Αγγλία, η Ιταλία και η Ισπανία να κρατήσουν κάπως το ενδιαφέρον, με τρία παιχνίδια που μυρίζουν ισορροπία, παράδοση και αρκετό σασπένς.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.34: Ισοπαλία ημίχρονο & Ισοπαλία τελικό

Η Γουέστ Χαμ υποδέχεται τη Μπρέντφορντ, σε μια αναμέτρηση που τα τελευταία χρόνια κρύβει πάντα παγίδες, καθώς από το 2021, σε οκτώ μεταξύ τους ματς, οι «μέλισσες» έχουν έξι νίκες. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από κακή περίοδο, άλλαξαν προπονητή και αναζητούν επειγόντως restart. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο θέλει την πρώτη του νίκη, με την εξέδρα να περιμένει αντίδραση. Η Μπρέντφορντ, από την άλλη, μακριά από την έδρα της χάνει σταθερά (τρεις ήττες, οκτώ γκολ παθητικό) και δείχνει να “κολλάει” στο τελείωμα των φάσεων. Τα πέντε από τα οκτώ τελευταία μεταξύ τους κρίθηκαν στο γκολ, ενώ τα περισσότερα είχαν ίδιο σκορ στο ημίχρονο και στο φινάλε. Μια βραδιά ιδανική για όσους εκτιμούν το αγγλικό ρυθμό, τις συγκρούσεις και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στα τρία αποτελέσματα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 8.00: Ισοπαλία ημίχρονο / Νίκη Κρεμονέζε

Η αγωνιστική στην Ιταλία κλείνει με δύο ομάδες που ξέρουν να παίζουν στο… όριο. Η Κρεμονέζε στηρίζεται στην έδρα της, μετρώντας εννέα σερί ματς αήττητη, με μοναδική φετινή ήττα αυτή από την Ίντερ. Σκοράρει συχνά, δέχεται επίσης σχετικά εύκολα και τα παιχνίδια της δύσκολα μένουν “στεγνά”. Η Ουντινέζε, από την άλλη, δείχνει… ξεκούρδιστη τελευταία. Έχει μείνει χωρίς νίκη στα τρία πρόσφατα και προσπαθεί να ξαναβρεί ταυτότητα. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει απειλητική στα πρώτα ημίχρονα, με τα περισσότερα φετινά γκολ της να έρχονται πριν την ανάπαυλα. Ένα ματς για όσους αγαπούν την υπομονή, το χαμηλό σκορ και τις μικρές τακτικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στο δεύτερο μέρος.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 8.50: Ισοπαλία ημίχρονο / Ισοπαλία τελικό

Στη Βιτόρια, η Αλαβές υποδέχεται τη Βαλένθια σε μια από τις περίεργες μάχες της Primera. Από το 2017, οι «νυχτερίδες» δεν έχουν κερδίσει εκεί, ενώ η Αλαβές μετρά τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες στο ίδιο διάστημα. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από νίκη με 3-1 επί της Έλτσε, δείχνοντας επιθετική σταθερότητα αλλά και αμυντικά κενά. Η Βαλένθια ψάχνει να σηκώσει κεφάλι μετά από τρεις εκτός έδρας ήττες, όλες με Over 2,5, ενώ παραμένει χωρίς νίκη στη Χώρα των Βάσκων εδώ και 14 επισκέψεις. Η πίεση είναι μεγάλη, η διάθεση για αντίδραση ακόμα μεγαλύτερη, με τον προπονητή της ομάδας να απαιτεί από τους παίκτες του να παίξουν «σαν άντρες».

