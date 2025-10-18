Κυριακή με καυτά ντέρμπι και «Ενισχυμένες» φωτιά σε «Άνφιλντ», «Χαριλάου», «Αγιά Σοφιά» από την Elabet

Αγαπάμε τις πολύ κλασικές ποδοσφαιρικές Κυριακές. Όπως ακριβώς είναι η σημερινή. Από αυτές που δεν ξέρεις που να πρωτοκοιτάξεις και που να συντονιστείς. Έχει ματσάρες παντού, αλλά στην πραγματικότητα εδώ στη… γειτονιά μας έχουμε τα δύο πιο σπουδαία εγχώριας κατανάλωσης. Εντάξει, έχει το μεγάλο ραντεβού στο «Άνφιλντ», αλλά δεν… φτουράει μπροστά σε «Χαριλάου» και «Αγιά Σοφιά».



ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: το ντέρμπι των δύο Δικεφάλων

Το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια καθορίζεται η κορυφή της αγωνιστικής. Η ΑΕΚ, αήττητη και ώριμη, υποδέχεται έναν ΠΑΟΚ που έρχεται από μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού και έχει γεμίσει πάλι το ρεζερβουάρ με τη χαμένη αυτοπεποίθηση που είχε ανάγκη. Ο Νίκολιτς έχει καταφέρει να δώσει πειθαρχία και ταυτότητα στην Ένωση, ενώ ο Λουτσέσκου γνωρίζει ότι τέτοιες βραδιές είναι που γαλουχούν τη σεζόν με νοοτροπία πρωταθλητισμού.

Η προϊστορία θυμίζει περισσότερο ψυχολογικό πόλεμο παρά στατιστική ισορροπία: η ΑΕΚ ψάχνει την πρώτη εντός έδρας νίκη επί του ΠΑΟΚ μετά από δύο χρόνια, ενώ οι Θεσσαλονικείς αναζητούν συνέχεια και συνέπεια στις δυνατές εμφανίσεις. Δύο ομάδες με τα ίδια σύμβολα, αλλά διαφορετικές πορείες, σε ένα παιχνίδι που υπόσχεται πολλά περισσότερα από τους βαθμούς.



Άρης – Παναθηναϊκός: μια βραδιά για απαντήσεις

Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης ψάχνει τρόπο να διαγράψει την κακή εμφάνιση στο Ηράκλειο και να δείξει ότι έχει τρόπο να αντιδρά. Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, ταξιδεύει με κάποια ηρεμία μετά το 1-0 επί του Ατρόμητου, την πρώτη φορά φέτος που κράτησε ανέπαφη εστία στο πρωτάθλημα.

Οι αριθμοί των μεταξύ τους αγώνων φανερώνουν μια σταθερή τάση: λίγα γκολ, προσεκτικές προσεγγίσεις και παιχνίδια που κρίνονται στη λεπτομέρεια. Όμως η φετινή εκδοχή των δύο ομάδων δείχνει πιο απρόβλεπτη. Ο Παναθηναϊκός σκοράρει σταθερά, αλλά δέχεται γκολ προς το τέλος των αναμετρήσεών του, δείχνοντας πρόβλημα φυσικής κατάστασης, ενώ ο Άρης στηρίζεται στον Μορόν, που έχει “υπογράψει” τρεις φορές απέναντι στους Πράσινους.

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: το απόλυτο αγγλικό τεστ

Στο Anfield, το κλασικό ντέρμπι του Νησιού επιστρέφει με όλα τα χαρακτηριστικά του: ιστορία, πάθος, αντιπαλότητα. Η Λίβερπουλ παραμένει για 10 αγώνες αήττητη απέναντι στην προβληματική Γιουνάιτεντ στο γήπεδό της, με τους Reds να έχουν δεχτεί γκολ μόλις δύο φορές σε αυτό το διάστημα.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συνεχίζει να ορίζει τον ρυθμό των αναμετρήσεων, όντας ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του ζευγαριού με 16 γκολ σε 17 παρουσίες, ενώ συνολικά η ομάδα του Άρνε Σλοτ έχει διαμορφώσει το πιο σταθερό εντός έδρας 13μηνο σερί στην Premier League. Η Γιουνάιτεντ, αντίθετα, παραμένει αντιφατική και ασταθής. Όπως και να έχει όμως, αυτά τα ντέρμπι πάντα θα έχουν αυτό το απρόβλεπτο… κατιτίς!

