Klassiker & Ρώμη: Δυο ραντεβού με ενισχυμένα Bet Builders και μπαλάρα από την Elabet

Από τις μπύρες στο Μόναχο, μέχρι τα συνθήματα των τζαλορόσι στο “Ολίμπικο”, αυτό το Σάββατο το παιχνίδι φοράει τα καλά του. Το Klassiker στη Γερμανία και το Ρόμα – Ίντερ στη Serie A είναι εκείνα που μας κλείνουν το αδηφάγο μπαλαδόρικο μάτι από τα ραντεβού της ημέρας, γεμίζοντας το πρόγραμμα με ένταση, ρυθμό και στοίχημα υψηλού ενδιαφέροντος.

Στη Γερμανία, η Μπάγερν βρίσκεται σε beast mode, μετρώντας το απόλυτο των 10 νικών σε όλες τις διοργανώσεις και έχοντας συντελεστή τερμάτων 25-3 στην Bundesliga. Γενικότερα, όλες οι στατιστικές κατηγορίες της στάζουν μέλι για τον κόουτς Βενσάν Κομπανί, που έχει καταφέρει να ανακτήσει πλήρως τη βαυαρική κυριαρχία. Ο Χάρι Κέιν σκοράρει με ρυθμό που μοιάζει εξωγήινος (11 γκολ σε έξι ματς), ενώ γύρω του οι Ολίσε και Σανέ λειτουργούν σαν γρανάζια μιας καλοκουρδισμένης μηχανής. Η Μπάγερν δεν περιμένει πουθενά κανέναν αντίπαλο. Πιέζει δαιμονισμένα μπροστά, πνίγει τον ρυθμό και τελειώνει τα παιχνίδια νωρίς με… πολλά-λίγα, δείχνοντας ότι τα εσωτερικά της Γερμανίας θα είναι προσωπική της υπόθεση.

Απέναντί της, η Ντόρτμουντ έχει τον δικό της δυναμικό χαρακτήρα και παραμένει αήττητη, κρατώντας σταθερά υψηλή παραγωγικότητα επιθέσεων. Τα Klassiker βέβαια έχουν μια δική τους λογική: στα 12 τελευταία, τα 11 βγήκαν Over 2,5 γκολ και τα 9 ξεπέρασαν το 3,5. Όποιος παρακολουθεί γερμανικό ποδόσφαιρο, ξέρει πως αυτό το ζευγάρι υπόσχεται ταχύτητα, συγκρούσεις, ένταση και αρκετά γκολ.

Στην Ιταλία, το σκηνικό είναι διαφορετικό, αλλά η ένταση ίδια. Η Ίντερ θα μπει στην αρένα του “Ολίμπικο” με φόρα πέντε συνεχόμενων νικών σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ σκοράρει τουλάχιστον δύο γκολ σε επτά από τα οκτώ φετινά της παιχνίδια. Από την άλλη, κανείς μάλλον δεν περίμενε ότι η Ρόμα θα φιγουράριζε στην κορυφή μαζί με τη Νάπολι. Οι Τζαλορόσι έχουν εξαιρετική αμυντική εικόνα, έχουν χτίσει αυτοπεποίθηση σε σημείο να γυρίζουν ματς που δεν πάνε καλά εξ αρχής και προέρχονται από πέντε νίκες στις έξι τελευταίες αναμετρήσεις. Αυτό που αναζητούν λοιπόν απόψε, είναι το μεγάλο αποτέλεσμα απέναντι σε κορυφαίο αντίπαλο.

Η παράδοση ωστόσο δεν είναι με το μέρος τους. Η τελευταία νίκη επί της Ίντερ στη Ρώμη βρίσκεται σε βάθος εννέα ετών. Κι αυτό από μόνο του φτάνει για να φορτίσει ακόμα περισσότερο τους tifosi στην curva και να δημιουργήσει μια πραγματική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα Serie A.

