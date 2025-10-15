ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η 5η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα φέρνει Super έπαθλο* στη Stoiximan με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Η εβδομάδα έχει διπλή αγωνιστική, άρα και διπλό επίπεδο δυσκολίας και κούρασης. Το πρώτο σκέλος της είναι ήδη πίσω για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οι οποίοι παίζουν τώρα σε εκτός έδρας αναμετρήσεις με τη Μακάμπι Τελ-Αβίβ και την Αναντολού Εφές. Πίσω από αυτά τα 4 ονόματα ομάδων, λάμπουν 18 τρόπαια Ευρωλίγκας. Ο δρόμος για το φετινό είναι μακρύς κι εσύ παίζεις στοίχημα σε κάποια από τα χιλιόμετρα του με Mission, μέσα από οποίο κάνεις δικό σου ένα super έπαθλο* για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης. 

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Μακάμπι Τελ-Αβίβ – Ολυμπιακός & το Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός!

Το βράδυ της Τρίτης, ο Ολυμπιακός είδε την Αναντολού Εφές να κερδίζει μέσα στο ΣΕΦ. 24 ώρες αργότερα, στο ΟΑΚΑ (Telecom Center Athens) ο Παναθηναϊκός με τον Ρισόν Χολμς να παίζει σαν double double machine, πήραν με άγχος τον αγώνα απέναντι στη Βιλερμπάν. Συμπέρασμα; Αν η Ευρωλίγκα είναι από τη φύση της αφερέγγυα προς οποιαδήποτε σιγουριά, το ξεκίνημά της είναι ακόμα περισσότερο «κινούμενη άμμος». 

Στοιχηματικά, θα βρεις στη Stoiximan ένα σωρό αγορές κι επιλογές και στους δύο αγώνες. Αρχικά με Mission, το οποίο θα σε πάει εύκολα μέχρι και το έπαθλο* ανταμοιβής για το παιχνίδι σου. 

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Μακάμπι Τελ-Αβίβ – Ολυμπιακός & το Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός!

Στο Μακάμπι – Ολυμπιακός, θα βρεις επίσης πριμ 25% στα κέρδη σου σε Bet Builder δελτίο, είτε πριν την έναρξη είτε στο Live, ενώ θα μπορείς να παίξεις και με super ενισχυμένη απόδοση στο 3.70 για 8+ ριμπάουντ Βεζένκοφ και 12+ πόντους Μιλουτίνοφ. 

Μαζί θα βρεις ακόμα 3 ενισχυμένες αποδόσεις: 

Βεζένκοφ 24+πόντοι & Γουόρντ 10+ πόντοι: 4.90

Λόνι Γουόκερ 17+ πόντοι: 3.00

Ντόρσεϊ 4+ εύστοχα 3π: 4.35

Φυσικά, στο Live θα μπορείς να παίξεις με τα στατιστικά των παικτών σε real δράση! 

 Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 1010 δώρα* και κουπόνι efood χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα, εντελώς δωρεάν* και χωρίς κατάθεση, ένα super έπαθλο* για στοίχημα μαζί με ένα κουπόνι efood αξίας 5€, ενώ με την ταυτοποίησή σου, θα πάρεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση για Live Casino και όχι μόνο. 

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

