Φουλ «ενισχυμένο» Restart για Παναθηναϊκό με Βιλερμπάν από την Elabet!

Η ήττα από τον Ολυμπιακό δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται “ένα απλό γεγονός”. Στον Παναθηναϊκό πάντα αφήνει αποτύπωμα. Το μόνο θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η αυτή ήρθε νωρίς στη σεζόν και στην ομάδα υπάρχει η αισιοδοξία και η πεποίθηση ότι δεν θα επηρεάσει και θα ξεχαστεί γρήγορα. Μετά το ντέρμπι του πρωταθλήματος, οι Πράσινοι αναζητούν ένα restart, μία εμφάνιση που θα φέρει ξανά ηρεμία και αυτοπεποίθηση, πριν η πίεση αρχίσει να μεγαλώνει.

Η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκινήσει όπως θα ήθελε. Ακόμα και οι δύο νίκες του στη EuroLeague, απέναντι σε Μπάγερν και Μπασκόνια, ήρθαν με δυσκολία, με σκαμπανεβάσματα και φάσεις που έδειξαν έλλειψη ρυθμού. Ωστόσο, η ποιότητα του ρόστερ παραμένει τεράστια, και το ΟΑΚΑ είναι πάντα ο τόπος όπου η ομάδα αντλεί ενέργεια και μετατρέπει την πίεση σε ώθηση.

Αυτή τη φορά, η επιστροφή του Κέντρικ Ναν επιτρέπει ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ επανέρχεται έτοιμος να προσθέσει πόντους, ταχύτητα, δημιουργία και κυρίως το απρόβλεπτο στην περιφέρεια. Το πρόβλημα, όμως, για την ομάδα του Αταμάν δεν είναι η επίθεση, αλλά το ότι δείχνει να “ψάχνεται” αμυντικά, εξού και το μόλις +3 στους συνολικούς πόντους στη βαθμολογία. Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός θέλει να δείξει πως μπορεί να απαντήσει στα αγωνιστικά ερωτήματα που έχει θέσει ο ίδιος στον εαυτό του και να ξαναβάλει μπροστά τις μηχανές, σε μια απαιτητική διαβολοβδομάδα που μόλις ξεκινά.

Απέναντί του, η Βιλερμπάν, μια ομάδα που του φέρνει καλές αναμνήσεις, αλλά που στην καλή βραδιά της μπορεί να γίνει απειλητική. Ζόρισε τη Βαλένθια, πάλεψε με τη Ρεάλ και έριξε 100άρα στη Μπασκόνια. Παρ’ όλα αυτά, οι «πράσινοι» μετρούν επτά διαδοχικές νίκες εντός κι εκτός έδρας απέναντί της, ενώ για την τελευταία ήττα τους από τους Γάλλους θα χρειαστεί να πάμε αρκετά πίσω, στον Δεκέμβριο του 2020. Το σερί αυτό λειτουργεί ως μικρό ψυχολογικό μαξιλάρι, αλλά και πρόκληση για διεύρυνσή του. Άλλωστε, κάθε άλλο αποτέλεσμα θα συνιστά αποτυχία.

Η Elabet έχει φροντίσει να μπει στο παιχνίδι πριν το τζάμπολ του ΟΑΚΑ, με ενισχυμένες αποδόσεις, bet builders και ειδικά στοιχήματα παικτών, ιδανικά για όσους πιστεύουν στο restart του Παναθηναϊκού. Από τον Ναν που επιστρέφει, μέχρι εκείνους που δίπλα του θα προσθέσουν πόντους και σταθερότητα στο σκοράρισμα, οι επιλογές είναι πολλές και γεμάτες ενδιαφέρον.

Και για όσους αγαπούν τα μεγάλα σκορ και τα στατιστικά, το Over 169,5 πόντοι στον αγώνα προσθέτει μία ακόμα επιλογή. Τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού είχαν υψηλό σκορ: 166 πόντοι με τη Μπάγερν, 199 με τη Μπαρτσελόνα, 170 με τη Μπασκόνια και 176 στο πρόσφατο ντέρμπι. Ο επιθετικός ρυθμός υπάρχει, οι άμυνες δεν έχουν σταθεροποιηθεί, αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η λειτουργία του Παναθηναϊκού στο glass floor.

Δες όλα τα ειδικά στοιχήματα παικτών & σκορερ στην πλατφόρμα της Elabet, εκεί όπου κάθε φάση μετατρέπεται σε ευκαιρία και κάθε πόντος έχει σημασία.

Και εάν θες να απολαμβάνεις κορυφαίες αποδόσεις και ειδικά στοιχήματα από τον μαγικό κόσμο της EuroLeague — και όχι μόνο — μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου στην Elabet με Super προσφορά γνωριμίας στο στοίχημα*.

