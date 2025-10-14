Επιστροφή στις νίκες με κορυφαία προσφορά* και ένα μήνα δωρεάν Novasports από τη Novibet!

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στην Telekom Center Athens τη Βιλερμπάν (15/10, 21:15) για την 4η αγωνιστική της Euroleague θέλοντας να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Οι «πράσινοι» γνώρισαν την εκτός έδρα ήττα την Κυριακή (12/10) στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, σε ένα ματς που είχαν ένα πολύ καλό πρώτο μέρος αλλά όχι και αντίστοιχο δεύτερο.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν αγωνίστηκε χωρίς τον Κέντρικ Ναν ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, με τον Τι Τζέι Σορτς να παίρνει την «μπαγκέτα» και να πετυχαίνει 19 πόντους, έχοντας 5 ασίστ και ισάριθμα ριμπάουντ.

Αυτό βέβαια δεν ήταν ικανό να οδηγήσει τους «πράσινους» στη νίκη, με τους Τολιόπουλο (14 π. 4/7 τρ.) και Ερνανγκόμεζ (13 π. 9ρ.) να βρίσκονται επίσης σε καλή μέρα.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη φορά την έδρα του στην Euroleague, καθώς έχει προηγηθεί η ήττα από την Μπαρτσελόνα. Βέβαια την προηγούμενη αγωνιστική το «τριφύλλι» έφυγε με τη νίκη από τη χώρα των Βάσκων επικρατώντας με 86-84 της Μπασκόνια χάρις σε ένα buzzer-beater του Ναν στο τέλος.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο MVP της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας συνολικά 30 πόντους έχοντας επιπλέον 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Η συμμετοχή του είναι αμφίβολη αλλά ο Παναθηναϊκός είναι ούτως ή άλλως το μεγάλο φαβορί.

Στην άλλη πλευρά η Βιλερμπάν δεν μπόρεσε να προβάλει ιδιαίτερη αντίσταση την προηγούμενη αγωνιστική στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ και έτσι γνώρισε την ήττα με 85-72.

Από το πρώτο ημίχρονο βρέθηκε πίσω στο σκορ με 11 πόντους, μία διαφορά που δεν κατάφερε ποτέ να καλύψει. Είδε βέβαια τον 36χρονο Έντουιν Τζάκσον να πετυχαίνει 16 πόντους, επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη του καλύτερη τα τελευταία τρία του χρόνια στη διοργάνωση.

Οι Γάλλοι έχουν πετύχει ήδη μία εντυπωσιακή νίκη τη φετινή σεζόν στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπασκόνια (102-95) και έχουν ρεκόρ 1-2. Προέρχονται μάλιστα από ένα θετικό αποτέλεσμα εντός συνόρων όπου επικράτησαν με 91-66 της Λε Μαν κάνοντας το 3 στα 3 στο πρωτάθλημα. Η αποστολή τους όμως στο ΟΑΚΑ είναι δύσκολη, σε μία έδρα που μετράνε 5 ήττες και 1 νίκη σε έξι αναμετρήσεις.

