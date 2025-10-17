ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Επιστροφή στην δράση με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet!

Το πρωτάθλημα επιστρέφει με την 7η αγωνιστική και το πρόγραμμα του Σαββάτου (18/10) περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις για τη Super League.

Η αυλαία ανοίγει στη Λάρισα όπου η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Ολυμπιακό (17:00).

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (2-1) έπεσαν από την κορυφή έχοντας 13 βαθμούς και στοχεύουν σε άμεση επιστροφή στα «τρίποντα» πριν τη δύσκολη εκτός έδρας αποστολή για τη League Phase του Champions League με την Μπαρτσελόνα.

Οι «βυσσινί» έχουν κολλήσει στους 4 βαθμούς και εξαιτίας της βαριάς ήττας από το Βόλο (2-5), ο Γιάννης Πετράκης αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, με τον Στέλιο Μαλεζά να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στον αγώνα με τους Πειραιώτες.

Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος περιμένει τον Λεβαδειακό (19:30), με τους γηπεδούχους να αναζητούν το πρώτο τους «τρίποντο» στον «μαραθώνιο».

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου μετρά 5 ισοπαλίες και μία ήττα ως τώρα και προέρχεται από ήττα στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό, θέλοντας να συνεχίσει την παράδοση τριών νικών απέναντι στην ομάδα της Λιβαδειάς.

Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, με τους Βοιωτούς του Νίκου Παπαδόπουλου να έχουν 10 βαθμούς και να προέρχονται από το εντυπωσιακό 6-0 επί του Παναιτωλικού, διαθέτοντας την καλύτερη επίθεση ως τώρα με 16 τέρματα.

Η αυλαία της βραδιάς κλείνει στο Αγρίνιο όπου ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ (20:00), με τους γηπεδούχους να έχουν νέο προπονητή στον πάγκο τον Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος διαδέχθηκε τον Γιάννη Πετράκη.

Οι Αγρινιώτες έχουν 4 βαθμούς, όλους εκτός έδρας και ψάχνουν τους πρώτους βαθμούς στο «σπίτι» τους, με τους Κρητικούς να έχουν 6 βαθμούς μετά το 3-0 επί του Άρη στην Τρίπολη στην προηγούμενη στροφή.

