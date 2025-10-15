ΔΕΣ Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός με ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* στη Novibet

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι τη Μακάμπι (22:00) για την 5η αγωνιστική, στο δεύτερο πιάτο της διαβολοβδομάδας της Euroleague.

Δεύτερη αναμέτρηση σε άλλη μία διπλή αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό να θέλει την επιστροφή στις επιτυχίες μετά την ήττα από την Εφές.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχοντας φόρα αγωνιστικά και ψυχολογικά από τη νίκη στο εγχώριο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, άρχισε καλά στην αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα, ωστόσο το αναγκαστικά μικρό rotation λόγω των απουσιών (Φουρνιέ, ΜακΚίσικ) έπαιξε το ρόλο του ώστε στο φινάλε η Εφές να πάρει τη νίκη (78-82) και να ρίξει το «ερυθρόλευκο» ρεκόρ στο 2-2 με την πρώτη ήττα στο Φάληρο παρά τους 14 πόντους του Πίτερς και 3 του Γουόρντ, μαζί με 7 ασίστ.

Οι Πειραιώτες καλούνται να αντιδράσουν και να κλείσουν νικηφόρα τη δεύτερη διαβολοβδομάδα, στο Βελιγράδι, συνεχίζοντας το σερί πέντε νικών κόντρα στους Ισραηλινούς, έχοντας ωστόσο εκ νέου απουσίες, με το βαρύ πρόγραμμα με συνεχόμενες υποχρεώσεις ανά 48 ώρες, να αναγκάζει τον Μπαρτζώκα να βρει λύσεις που θα δώσουν αγωνιστική φρεσκάδα στην ομάδα του, καθώς όπως παραδέχθηκε η κόπωση επηρέασε αρνητικά στο τέλος τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ στις αποφάσεις τους.

Αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι η ομάδα του Όντεντ Κάτας, η οποία συνεχίζει να αγωνίζεται ως τυπικά γηπεδούχος στη σερβική πρωτεύουσα κι έχει ρεκόρ 1-3, με τη μοναδική της νίκη να είναι στον ισραηλινό «εμφύλιο» με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια.

Η Μακάμπι επίσης προέρχεται από ήττα στον πρώτο αγώνα της διπλής αγωνιστικής καθώς δεν μπόρεσε να προβάλλει αντίσταση στην Μπαρτσελόνα (71-92) με πρώτους σκόρερ Σάντος (18) και Μπλατ (15).= και θέλει επίσης να αντιδράσει, διεκδικώντας την πρώτη εντός έδρας επιτυχία στον απαιτητικό «μαραθώνιο».

