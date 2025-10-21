ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

bwin: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους με 0% Γκανιότα*! (22/10)

Το κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Γιουβέντους ξεχωρίζει από το αποψινό πρόγραμμα του Champions League. 

bwin: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους με Build A Bet* στο Live!

«Μάχη» πριν το ντέρμπι

Η Ρεάλ Μαδρίτης ζει σε εβδομάδα… Clasico, καθώς την Κυριακή (26/10, 17:15) αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα! Οι Μαδριλένοι είναι στην 1η θέση της LaLiga, προέρχονται από την εκτός έδρας επικράτηση (0-1) επί της Χετάφε και θέλουν νίκη κόντρα στη Γιουβέντους απόψε. Το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε αντίπαλο από το… πάνω ράφι, αφού κόντρα στην Ατλέτικο γνώρισε την συντριβή με 5-2! «Εκρηκτικό» ξεκίνημα για τον Κιλιάν Μπαπέ στην δεύτερη σεζόν του στην Μαδρίτη. Ο Γάλλος φορ σε 11 συμμετοχές έχει σκοράρει 15 γκολ, ενώ παράλληλα έχει ήδη μοιράσει δύο ασίστ! Πέντε τέρματα για τον Μπαπέ στο Champions League σε δύο αγωνιστικές. Δύο με την Μαρσέιγ και χατ τρικ με την Καϊράτ Αλμάτι. Μόνο η Μαγιόρκα… κατάφερε να σταματήσει φέτος τον επιθετικό της Ρεάλ. Στην bwin σε Ενισχυμένη Απόδοση και στο 3.90 βρίσκουμε το να σκοράρει πρώτος ο Μπαπέ απόψε.

bwin: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Διπλό… επιστροφής

Η κυριακάτικη ήττα της Γιουβέντους από την Κόμο (2-0), συνδυαστικά με τις τέσσερις στη σειρά ισοπαλίες, ανεξαρτήτως διοργάνωσης κι έδρας, έφεραν τον προβληματισμό στην ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ. Η «γηραιά κυρία» κάπως έτσι ψάχνει διπλό… επιστροφής. Και στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, αλλά κυρίως ψυχολογικά. Χωρίς νίκη από τις 13 Σεπτεμβρίου παραμένει η Γιουβέντους. Τότε επικράτησε 4-3 της Ίντερ σ’ ένα… ροκ ντέρμπι. Μόλις μία νίκη στα τελευταία 11 εκτός έδρας παιχνίδια της στο Champions League, για τη Γιούβε, αυτή κόντρα στη Λειψία τον Οκτώβριο του 2024. Πέντε ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες ο απολογισμός. Στην bwin το Ενισχυμένο Build A Bet*, Βινίσιους και Βλάχοβιτς να σημειώσουν over 1,5 σουτ εντός εστίας ο καθένας τιμάται στο 6.50.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ.
ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2»
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα