bwin: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους με 0% Γκανιότα*! (22/10)

Το κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Γιουβέντους ξεχωρίζει από το αποψινό πρόγραμμα του Champions League.

«Μάχη» πριν το ντέρμπι

Η Ρεάλ Μαδρίτης ζει σε εβδομάδα… Clasico, καθώς την Κυριακή (26/10, 17:15) αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα! Οι Μαδριλένοι είναι στην 1η θέση της LaLiga, προέρχονται από την εκτός έδρας επικράτηση (0-1) επί της Χετάφε και θέλουν νίκη κόντρα στη Γιουβέντους απόψε. Το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε αντίπαλο από το… πάνω ράφι, αφού κόντρα στην Ατλέτικο γνώρισε την συντριβή με 5-2! «Εκρηκτικό» ξεκίνημα για τον Κιλιάν Μπαπέ στην δεύτερη σεζόν του στην Μαδρίτη. Ο Γάλλος φορ σε 11 συμμετοχές έχει σκοράρει 15 γκολ, ενώ παράλληλα έχει ήδη μοιράσει δύο ασίστ! Πέντε τέρματα για τον Μπαπέ στο Champions League σε δύο αγωνιστικές. Δύο με την Μαρσέιγ και χατ τρικ με την Καϊράτ Αλμάτι. Μόνο η Μαγιόρκα… κατάφερε να σταματήσει φέτος τον επιθετικό της Ρεάλ. Στην bwin σε Ενισχυμένη Απόδοση και στο 3.90 βρίσκουμε το να σκοράρει πρώτος ο Μπαπέ απόψε.

Διπλό… επιστροφής

Η κυριακάτικη ήττα της Γιουβέντους από την Κόμο (2-0), συνδυαστικά με τις τέσσερις στη σειρά ισοπαλίες, ανεξαρτήτως διοργάνωσης κι έδρας, έφεραν τον προβληματισμό στην ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ. Η «γηραιά κυρία» κάπως έτσι ψάχνει διπλό… επιστροφής. Και στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, αλλά κυρίως ψυχολογικά. Χωρίς νίκη από τις 13 Σεπτεμβρίου παραμένει η Γιουβέντους. Τότε επικράτησε 4-3 της Ίντερ σ’ ένα… ροκ ντέρμπι. Μόλις μία νίκη στα τελευταία 11 εκτός έδρας παιχνίδια της στο Champions League, για τη Γιούβε, αυτή κόντρα στη Λειψία τον Οκτώβριο του 2024. Πέντε ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες ο απολογισμός. Στην bwin το Ενισχυμένο Build A Bet*, Βινίσιους και Βλάχοβιτς να σημειώσουν over 1,5 σουτ εντός εστίας ο καθένας τιμάται στο 6.50.

