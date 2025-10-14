bwin: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν με 0% Γκανιότα*! (15/10)

Να επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί θέλει απόψε (21:15) ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βιλερμπάν, στο πρώτο ματς της δεύτερης «διπλής» αγωνιστικής της σεζόν στη EuroLeague.

Νίκη κι εμφάνιση



Το… πακέτο για τον Παναθηναϊκό απόψε έχει να κάνει με τη νίκη που ψάχνει κόντρα στην Βιλερμπάν, αλλά και με μία «γεμάτη» εμφάνιση μπροστά στο κοινό του. Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα και να φτάσουν το ρεκόρ τους στο 3-1, αλλά και με καλή εικόνα, κυρίως στην άμυνα. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παρουσιάζεται προβληματική σε στην αμυντική της λειτουργία. Δέχθηκε 103 πόντους στο Telekom Center Athens από την Μπαρτσελόνα, 84 στο «διπλό» της Βιτόρια, ενώ μόνο στο 87-79 κατάφερε να κρατήσει την αντίπαλο της κάτω από τους 80 πόντους! Εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος στα πρώτα τρία ματς μέτρησε 15,0 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 1,7 κλεψίματα! Σε απόδοση 1.85 βρίσκουμε στην bwin να σημειώσει over 1,5 τρίποντο ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού.

Η… γνωστή Βιλερμπάν

Η Βιλερμπάν δείχνει να μην είναι ανταγωνιστική ούτε και φέτος στη EuroLeague. Η γαλλική ομάδα «τρέχει» ρεκόρ 1-2, επικρατώντας μόνο της Μπασκόνια με 10-92 την 2η αγωνιστική. Ωστόσο το σύνολο του Πιερίκ Πουπέ μέτρησε δύο ήττες εντός… προγράμματος, μιας κι έχασε από την Βαλένθια (εντός) και την Ρεάλ Μαδρίτης (εκτός). Επτά συνεχόμενες νίκες – ανεξαρτήτως έδρας – μετρά ο Παναθηναϊκός επί της Βιλερμπάν. Μοναδικό «διπλό» των Γάλλων τον Οκτώβριο του 2021 (70-84). Σε Ενισχυμένη Απόδοση και στο 4.50 στην bwin, να κερδίσει και τις τέσσερις περιόδους ο Παναθηναϊκός απόψε.



