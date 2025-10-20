bwin: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα* & Ενισχυμένες Αποδόσεις! (21/10)

Δύσκολη αποστολή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα (19:45) των πολλών απουσιών.



Κόντρα στην «παράδοση»



Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα τον πρώτο… αιώνιο του ισπανικού ποδόσφαιρου, Μπαρτσελόνα, για την League Phase του Champions League. Άλλωστε στις 26 Νοεμβρίου θα υποδεχθεί στο γήπεδο του την Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν μία ισοπαλία (0-0 εντός με την Πάφο) και μία ήττα (2-0 εκτός από την Άρσεναλ), στην διοργάνωση. Κόντρα την «παράδοση» τους θα τεθούν απόψε οι Πειραιώτες. Σε 16 αναμετρήσεις επί ισπανικού εδάφους ο απολογισμός λέει 14 ήττες και μόλις δύο ισοπαλίες (αμφότερες με την Λα Κορούνια το 2001 και το 2004). Ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ αποτελούν τις μοναδικές ομάδες του Champions League, που δεν έχουν σκοράρει ακόμα! Σε 28 σουτ, τα έξι (21%) βρήκαν εστία.



Ψάχνει «απαντήσεις»



Η Μπαρτσελόνα πέρασε μία μίνι κρίση, μετά τις ήττες από την Παρί Σεν Ζερμέν (2-1 εντός) και Σεβίλλη (4-1 εκτός). Παράλληλα οι πολλοί τραυματισμοί (κατά κύριο λόγο) μυϊκοί αύξησαν την εσωστρέφεια στους «μπλαουγκράνα». Η… απάντηση πάντα σε αυτά είναι νίκες, συνδυαστικά με καλές εμφανίσεις. Η ομάδα του Φλικ επικράτησε της Τζιρόνα (2-1), σε μία εβδομάδα που την περιμένει και το ντέρμπι με την Ρεάλ Μαδρίτης (26/10, 17:15). Σερί από τις μέρες του Πεπ Γκουαρδιόλα «κυνηγούν» οι Καταλανοί. Συγκεκριμένα έχουν βρει δίχτυα τουλάχιστον μία φορά στα 22 τελευταία παιχνίδια τους στο Champions League (58 γκολ συνολικά). Σε περίπτωση που το κάνουν και κόντρα στον Ολυμπιακό, θα καταγράψουν το δεύτερο μεγαλύτερο σερί από την έκδοση της ομάδας του Πεπ, που μέτρησε 29 ματς Νοεμβρίου 2009 και Μαρτίου 2012. Εκτός αποστολής για την αναμέτρηση οι: Λεβαντόφσκι, Φεράν Τόρες, Ντάνι Όλμο, Ραφίνια, Γκάβι και ο μακροχρόνια τραυματίας Τερ Στέγκεν. Δεν προπονήθηκε ο Κρίστενσεν, ο οποίος ωστόσο αναμένεται να είναι διαθέσιμος.

