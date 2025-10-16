bwin: Εφές – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*! (17/10)

Το πιο δύσκολο παιχνίδι της σεζόν (έως τώρα) θα δώσει απόψε (20:30) ο Παναθηναϊκό στη EuroLeague, καθώς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Εφές.

Το πρώτο μεγάλο τεστ

Ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Τετάρτης επικράτησε της Βιλερμπάν εντός έδρας με 91-85 και βελτίωσε το ρεκόρ του φτάνοντας το 3-1. Οι «πράσινοι» προβλημάτισαν εκ νέου με την αμυντική τους δράση, με τον Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του να στέκεται στα 15 τρίποντα που ευστόχησε η γαλλική ομάδα (46,9%). Στα θετικά η πρώτη «γεμάτη» εμφάνιση του Ρισόν Χολμς, καλύτερη του από τη μέρα που φόρεσε την πράσινη φανέλα. Ο Αμερικανός σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους (11/12 δίποντα), 10 ριμπάουντ (7 επιθετικά), ενώ είχε και τέσσερα κερδισμένα φάουλ. Σταθερά καλός ο Κέντρικ Ναν (26 π., 5ριμπ., 6 ασίστ για 2 λάθη). Μόλις 13’ έμεινε στο παρκέ ο Τι Τζέι Σόρτς, που ωστόσο πρόλαβε να μοιράσει 4 ασίστ (4π.). Στην bwin να σημειώσει over 21,5 πόντους ο Ναν απόψε τιμάται στο 1.85.

Με… αέρα από το ΣΕΦ

Η Εφές έχει ένα από τα ποιοτικά και «βαθιά» ρόστερ της EuroLeague, ωστόσο η εκκίνηση δεν ήταν ιδανική. Η τουρκική ομάδα στο πρώτο ματς της «διπλής» αγωνιστικής αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και είχε ρεκόρ 1-2 και η νίκη έμοιαζε επιτακτικής σημασίας, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Το σύνολο του Ιγκόρ Κοκόσκοφ επικράτησε με 78-82, με τον Αϊζάια Κορντινιέ να κλείνει εξαιρετικά το ματς με πέντε διαδοχικούς πόντους σ ενάμιση λεπτό! Διψήφιοι ήταν οι Σβάιντερ (20 π., 4/7 τριπ.), Λάρκιν (18π.), Οσμάνι (12π.), Ντοζίερ (11π.) και Κορντινιέ (10π.). Τελευταίο «διπλό» στη regular season, για τον Παναθηναϊκό τον Νοέμβριο του 2017 (81-82)! Ενισχυμένη Απόδοση στο 2.60 στην bwin το over 89,5 πόντοι στο 1ο ημίχρονο.

