bwin ΑΕΚ – ΠΑΟΚ με 0% Γκανιότα* & Build A Bet*! (19/10)

«Μάχη» κορυφής στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Επικίνδυνη έξοδος για τον Παναθηναϊκό, που αντιμετωπίζει τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Όλα για την κορυφή

Η πρωτοπόρος ΑΕΚ υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τον ΠΑΟΚ και αμφότερες οι ομάδες έχουν στόχο τη νίκη. Οι «κιτρινόμαυροι» για να παραμείνουν μόνοι πρώτοι και οι «ασπρόμαυροι» για να συνεχίσουν στο momentum, που απέκτησαν μετά τη νίκη με ανατροπή κόντρα στον Ολυμπιακό. Ζευγάρι που… βγάζει γκολ είναι η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραραν αμφότεροι τουλάχιστον ένα γκολ στα έξι από τα επτά τελευταία ντέρμπι πρωταθλήματος! Έμφαση στην σωστή αμυντική λειτουργία της Ένωσης, έχει δώσει ο προπονητής της Μάρκο Νίκολιτς. Κάπως έτσι η ΑΕΚ όχι μόνο επικράτησε στα τρία φετινά εντός έδρας ματς για το πρωτάθλημα, αλλά δεν δέχθηκε ούτε ένα γκολ. Η μοναδική ομάδα που διατηρεί αυτό το στατιστικό στην λίγκα.

Νίκη… επειγόντως

Άρης και Παναθηναϊκός θα ψάξουν – ο καθένας για δικό του λόγο – τη νίκη απόψε στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι «κίτρινοι» θέλουν νίκη… απάντηση στην «βαριά» ήττα με 3-0 από τον ΟΦΗ, που διαδέχτηκε την ισοπαλία (1-1) με τον Πανσερραϊκό. Οι «πράσινοι» μετά την κακή αρχή στην σεζόν, θέλουν να καταγράψουν σερί νικών, μέχρι και την επόμενη διακοπή, για τις εθνικές ομάδες. Εφτά γκολ έχει σημειώσει έως τώρα ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα και τα έξι από αυτά είναι στα πρώτα τέταρτα των αγώνων (0’-15’ και 46’-60’). Αντίθετα ο Άρης δεν έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ στα πρώτα 15 λεπτά, ενώ έχει δεχθεί μόλις ένα στο διάστημα 46’-60’.

