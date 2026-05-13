Betsson: Η επόμενη ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Aπό τους Χιτ και τους Καβαλίερς μέχρι και τον Άρη Betsson, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του NBA και αυτή τη φορά όχι μόνο για όσα κάνει στο παρκέ, αλλά και για το ποια φανέλα θα φορά την επόμενη σεζόν. Τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Greek Freak έχουν «φουντώσει», μετά και τις τελευταίες δηλώσεις από το στρατόπεδο των Μιλγουόκι Μπακς, με αρκετές ομάδες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να ετοιμάζουν τις κινήσεις τους.

Ο διευθυντής των Μπακς, Τζον Χάσλαμ, παραδέχθηκε πως μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ξεκαθαρίσει αν ο Γιάννης θα παραμείνει στο Μιλγουόκι ή αν θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Παράλληλα, δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ αναφέρουν ότι οι Μπακς θα απαιτήσουν ένα τεράστιο αντάλλαγμα σε περίπτωση trade, ζητώντας είτε έναν νεαρό σταρ είτε αρκετά draft picks για να μπουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Ο Αντετοκούνμπο έχει συνδέσει το όνομά του με τους Μπακς, καθώς βρίσκεται εκεί από το 2013 και οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021. Ωστόσο, οι συνεχόμενοι αποκλεισμοί των τελευταίων ετών και η ανάγκη για μια νέα πρόκληση έχουν ανοίξει τη συζήτηση γύρω από το μέλλον του. Ο ίδιος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο και οποιαδήποτε ομάδα τον αποκτήσει θα αλλάξει άμεσα επίπεδο.

Στην πλατφόρμα της Betsson προσφέρονται ήδη αποδόσεις για την ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί ο Γιάννης στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν 2026-27. Μαϊάμι Χιτ και Κλίβελαντ Καβαλίερς μοιράζονται την κορυφή των αποδόσεων στο 4.00**, ενώ ακολουθούν οι Μπόστον Σέλτικς στο 4.50**. Νιου Γιορκ Νικς, Μιλγουόκι Μπακς και Ορλάντο Μάτζικ προσφέρονται στο 5.00**, με τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς να βρίσκονται στο 6.00**.

Οι Μπρούκλιν Νετς δίνονται στο 8.00**, ενώ Τορόντο Ράπτορς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Σικάγο Μπουλς προσφέρονται στο 9.00**. Από εκεί και πέρα, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς τοποθετούνται στο 10.00**, ενώ Ατλάντα Χοκς και Σαν Αντόνιο Σπερς βρίσκονται στο 11.00**. Η Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ προσφέρεται στο 12.00**, ενώ οι Ντάλας Μάβερικς στο 15.00**.

Το ενδιαφέρον φυσικά επικεντρώνεται σε ομάδες που διαθέτουν ήδη ανταγωνιστικό κορμό και μπορούν να διεκδικήσουν άμεσα τίτλο. Οι Νικς έχουν επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο του NBA, οι Χιτ αναζητούν ξανά έναν superstar, ενώ οι Γουόριορς θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό δίδυμο με τον Στεφ Κάρι. Από την άλλη, οι Σπερς του Βίκτορ Γουεμπανιάμα αποτελούν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, καθώς θα μπορούσαν να χτίσουν τη νέα δυναστεία της λίγκας γύρω από τον Γάλλο σούπερ σταρ και τον Γιάννη.

Και επειδή στο μπάσκετ ποτέ δεν μπορείς να αποκλείσεις κάποια μεγάλη έκπληξη, στην πλατφόρμα της Betsson υπάρχουν αποδόσεις ακόμη και για ελληνικές ομάδες ως πιθανό επόμενο προορισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Άρης Betsson προσφέρεται στο 31.00**, ενώ ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός βρίσκονται στο 51.00**. Μπορεί ένα τέτοιο σενάριο να μοιάζει μακρινό αυτή τη στιγμή, όμως κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να θελήσει ο ίδιος ο Γιάννης στο μέλλον. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι κάποια στιγμή θα ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα, να βρεθεί πιο κοντά στη χώρα όπου μεγάλωσε και να κλείσει έναν τεράστιο κύκλο καριέρας μακριά από το NBA, φορώντας τη φανέλα μίας ελληνικής ομάδας.

