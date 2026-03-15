Ατρόμητος – ΑΕΚ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Ατρόμητος φιλοξενεί την ΑΕΚ για την 25η και προτελευταία αγωνιστική της Super League. Σημαντικό ματς και για τις δύο ομάδες τόσο σε βαθμολογικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, καθώς προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους τους. Ο Ατρόμητος παλεύει για να πάρει το εισιτήριο για τα πλέι οφ των θέσεων 5-8. H AEK, στο μεταξύ, θέλει τη νίκη για να παραμείνει μόνη πρώτη στη βαθμολογία.

Ο Ατρόμητος μετράει 7 νίκες, 10 ισοπαλίες και 28 ήττες απέναντι στην Ένωση (28-66 γκολ).

Ο Ατρόμητος την προηγούμενη αγωνιστική έμεινε στο 0-0 εκτός έδρας με τον Άρη. Για 5η σερί αγωνιστική παρέμεινε αήττητος (3-2-0), ενώ έχει υποστεί μονάχα μια ήττα στα τελευταία επτά παιχνίδια του. Έτσι, διεκδικεί με αξιώσεις μια θέση στα πλέι οφ 5-8. Στο 7-7-10 ο απολογισμός του στη λίγκα, όμως εντός έδρας έχει συγκεντρώσει τους λιγότερους βαθμούς μετά από τον ουραγό Πανσερραϊκό, 10 σε 12 ματς.

Η ΑΕΚ, από την άλλη, έχει την ευκαιρία να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στη βαθμολογία της regular season. Προηγείται με δύο βαθμούς διαφορά από τους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, μετρώντας 10 νίκες σε 12 εντός έδρας παιχνίδια. Την Πέμπτη νίκησε 4-0 εκτός έδρας την Τσέλιε στον πρώτο τους αγώνα για τη φάση των «16» του Κόνφερενς Λιγκ. Τα γκολ σημείωσαν οι Βάργκα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς και Μουκουντί. Ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη.

