ΑΕΚ: Δωρεάν* εισιτήρια για το ματς με την Αμπερντίν (διαγωνισμός)

Το PS Blog σε στέλνει στην πρώτη εντός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ΑΕΚ για τους ομίλους του Europa Conference League.

Την πρώτη νίκη στους ομίλους του Europa Conference League ψάχνει η ΑΕΚ, η οποία θα υποδεχθεί την Αμπερντίν (23/10, 19:45) στην “OPAP Arena“, για τη 2η αγωνιστική. Με σύμμαχο τον κόσμο, οι «κιτρινόμαυροι» θα ψάξουν το καλό αποτέλεσμα.

Κι εσύ μπορείς να γίνεις κομμάτι της μοναδικής ατμόσφαιρας του γηπέδου και να παρακολουθήσεις την αναμέτρηση, παίρνοντας μέρος στον διαγωνισμό* του PS Blog, ο οποίος κληρώνει:

3 διπλά εισιτήρια για το ΑΕΚ-Αμπερντίν (23/10, 19:45)

Ο διαγωνισμός* ολοκληρώνεται την Κυριακή (19/10, 23:59). Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να δεις στο PS Blog.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα