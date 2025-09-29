Ρεπορτάζ

Η Σάντεφιορντ δεν μπόρεσε να δώσει χαρά στους οπαδούς της και υπέστη ακόμα μία βαριά ήττα, αυτή τη φορά εντός έδρας με 0-3 από την Μπραν. Το παιχνίδι ξεκίνησε στραβά, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 13’ με πέναλτι, ενώ στο 45+4’ έμεινε και με αριθμητικό μειονέκτημα, γεγονός που δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο την προσπάθειά της.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν πλήρως την κατάσταση και κυριάρχησαν. Σκόραραν δύο ακόμη φορές, στο 56’ με αυτογκόλ του Αλεξάντερ βαν ντε Σπα και στο 66’, «κλειδώνοντας» από νωρίς την υπόθεση νίκη.

Η Σάντεφιορντ, με αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, έμεινε στους 28 βαθμούς και παραμένει στο κάτω μισό της βαθμολογίας, με απόσταση μόλις τεσσάρων πόντων από τη ζώνη του υποβιβασμού, γεγονός που της προκαλεί πίεση ενόψει της συνέχειας. Συγκεκριμένα, μετράει 4 διαδοχικές ήττες στις αναλύσεις στοιχήματος, ενώ στα τελευταία 5 επιβεβαιώθηκε το Over 2,5.