ΝΟΡ1
20:00
29.09

ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ – ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ

«Παραδομένη» η Χάουγκεσουντ
1
X
2
Εκτίμηση
Χάουγκεσουντ Στάντιον
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ - ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Ώρα έναρξης: 20:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2+Over 2,5

Απόδοση: 2.00
Αμφότερες βρίσκονται σε κακή κατάσταση, ωστόσο αυτή που έχει το βαθμολογικό κίνητρο είναι η Σάντεφιορντ, η οποία έχει μπλέξει στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία. Η Χάουγκεσουντ είναι πεσμένη, ενώ σίγουρα θα εμφανίσει σημάδια κόπωσης, καθώς την Τετάρτη έδωσε αγώνα απέναντι στη Ρόζενμποργκ για το Κύπελλο. Έχει αξία το 2+Over 2,5 στο 2.00 της στοιχιμαν.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ - ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ

Facts Αγώνα

  • Αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Νορβηγίας.
  • 13-4-6 η παράδοση στα μεταξύ τους.
  • A’ γύρος: Σάντεφιορντ – Χάουγκεσουντ: 4-0

ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ
Ρεπορτάζ

Για το πρωτάθλημα, η Χάουγκεσουντ προέρχεται από εκτός έδρας ήττα με 2-0 απέναντι στην Κρίστιανσουντ, αποτέλεσμα που τη διατήρησε στον πάτο της βαθμολογίας με μόλις 6 βαθμούς. Η σεζόν της είναι αποτυχημένη και δείχνει να μην έχει καμία ελπίδα σωτηρίας.

Όσον αφορά το Κύπελλο και την μεσοβδόμαδη αναμέτρηση απέναντι στη Ρόζενμποργκ, αν και βρέθηκε κοντά σε μια μεγάλη πρόκριση, τελικά «κατέρρευσε». Προηγήθηκε στο 58’ με τον Αλμάρ Γκιερντ Γκρίντχαουγκ, έριξε το βάρος στην άμυνα και κρατούσε τη νίκη μέχρι το 90+4’, όταν δέχτηκε την ισοφάριση. Στην παράταση εμφανίστηκε επηρεασμένη, τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά, και γνώρισε βαριά ήττα με 1-4 από τη Ρόζενμποργκ, δεχόμενη τρία γκολ στο 95’, στο 98’ και στο 107’, μένοντας εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Αγωνιστικά Νέα

Μόνιμα εκτός ο φορ Έσπεγιορντ, ο χαφ Σάμουελσεν και ο στόπερ Μπόντχους.

ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ
Ρεπορτάζ

Η Σάντεφιορντ δεν μπόρεσε να δώσει χαρά στους οπαδούς της και υπέστη ακόμα μία βαριά ήττα, αυτή τη φορά εντός έδρας με 0-3 από την Μπραν. Το παιχνίδι ξεκίνησε στραβά, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 13’ με πέναλτι, ενώ στο 45+4’ έμεινε και με αριθμητικό μειονέκτημα, γεγονός που δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο την προσπάθειά της.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν πλήρως την κατάσταση και κυριάρχησαν. Σκόραραν δύο ακόμη φορές, στο 56’ με αυτογκόλ του Αλεξάντερ βαν ντε Σπα και στο 66’, «κλειδώνοντας» από νωρίς την υπόθεση νίκη.

Η Σάντεφιορντ, με αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, έμεινε στους 28 βαθμούς και παραμένει στο κάτω μισό της βαθμολογίας, με απόσταση μόλις τεσσάρων πόντων από τη ζώνη του υποβιβασμού, γεγονός που της προκαλεί πίεση ενόψει της συνέχειας. Συγκεκριμένα, μετράει 4 διαδοχικές ήττες στις αναλύσεις στοιχήματος, ενώ στα τελευταία 5 επιβεβαιώθηκε το Over 2,5.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτός για άλλο ένα ο καλός κίπερ Χαντάγια. Θα απουσιάσει ο αμυντικός Γκιόνε και ο χαφ Μερκ, και οι δύο αναπληρωματικοί.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

