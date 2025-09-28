Ρεπορτάζ

Σημείωσε δεύτερη συνεχόμενη μεγάλη νίκη, επικρατώντας 3-2 των Γκάλαξι στο Λος Άντζελες.

Το Σινσινάτι μπήκε δυνατά στο ματς και έβαλε γρήγορα γερές βάσεις νίκης, με τον Ετσενίκε να ανοίγει το σκορ στο δέκατο λεπτό της αναμέτρησης και τον Μπρένερ να διπλασιάζει τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 22’.

Ο Πέιντσιλ μείωσε για τους γηπεδούχους στο 39’, με την αποβολή του Παρέντε στο 51’ να απλουστεύει τα πράγματα για τη Σίνσι, που κλείδωσε το διπλό με το δεύτερο τέρμα του Μπρένερ στο 88’ – πριν ο Κουέβας διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις.

Σταθερά δεύτερη στη βαθμολογία της ανατολικής περιφέρειας η ομάδα του Πατ Νούναν, που στις 5/10 θα φιλοξενηθεί στη Νέα Υόρκη από τους Ρεντ Μπουλς.