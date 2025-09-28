ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΜΕ1
02:00
29.09

ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ – ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ

Με τα γκολ στο Οχάιο
1
X
2
Εκτίμηση
TQL Stadium
1.446 χλμ
30° C Ηλιόλουστος
ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ - ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Γιάννης Πολιάς Γιάννης Πολιάς
Ώρα έναρξης: 02:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G+under 5,5

Απόδοση: 1.70
stoiximan Παίξε νόμιμα

Σπουδαίο ματς στο Οχάιο, με τις δύο ομάδες να χρειάζονται θετικό αποτέλεσμα για τους δικούς τους λόγους. Έχει μπόλικο 1-1 ο αγώνας, έτσι θα συνδυάσουμε το αμφίτερμα με το under 5,5 για το 1.70 από στοιχιμαν.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ - ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ

Facts Αγώνα

  • Το Ορλάντο μετρά 5-4-3 ενάντια στο Σινσινάτι.
  • Από 1-0-4 προέρχονται εντός έδρας οι γηπεδούχοι.
  • Πέντε συνεχόμενα G/G μετρά το Ορλάντο.

Δείτε τα προγνωστικά MLS.

ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ
Ρεπορτάζ

Σημείωσε δεύτερη συνεχόμενη μεγάλη νίκη, επικρατώντας 3-2 των Γκάλαξι στο Λος Άντζελες.

Το Σινσινάτι μπήκε δυνατά στο ματς και έβαλε γρήγορα γερές βάσεις νίκης, με τον Ετσενίκε να ανοίγει το σκορ στο δέκατο λεπτό της αναμέτρησης και τον Μπρένερ να διπλασιάζει τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 22’.

Ο Πέιντσιλ μείωσε για τους γηπεδούχους στο 39’, με την αποβολή του Παρέντε στο 51’ να απλουστεύει τα πράγματα για τη Σίνσι, που κλείδωσε το διπλό με το δεύτερο τέρμα του Μπρένερ στο 88’ – πριν ο Κουέβας διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις.

Σταθερά δεύτερη στη βαθμολογία της ανατολικής περιφέρειας η ομάδα του Πατ Νούναν, που στις 5/10 θα φιλοξενηθεί στη Νέα Υόρκη από τους Ρεντ Μπουλς.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτός αναμένεται να μείνουν οι βασικοί Σελεντάνο (τερματοφύλακας), Μιάζγκα (στόπερ) και Νουομπόντο (χαφ).

ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ
Ρεπορτάζ

Μετά από τέσσερα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις, επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 3-2 του Νάσβιλ εντός έδρας.

Ο Οχέδα έδωσε σημαντικό προβάδισμα στο Ορλάντο με δύο γρήγορα γκολ μεταξύ 30ού και 32ου λεπτού, όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν μειώνοντας με τον Μουχτάρ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους.

Ο Σάφλμπουργκ ισοφάρισε για το Νάσβιλ στο 51’, όμως το buzzer beater του ΜακΓκουάιρ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων χάρισε το τρόποντο στους γηπεδούχους.

Με τη νίκη αυτή, το Ορλάντο διατήρησε τον πρώτο λόγο για την απευθείας είσοδο στα πλέι οφ, έχοντας 1-2 ματς λιγότερα από τους άμεσους ανταγωνιστές του. Ακολουθεί η φιλοξενία της Κολόμπους Κρου στις 5/10.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτός θα μείνουν οι Καρταχένα (βασικός χαφ), Αραούχο (βασικός χαφ) και Τσουκάντα (φορ).

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ 4-4-2
ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ 4-2-3-1
36
Evan Louro
23
Luca Orellano
29
Lukas Engel
12
Miles Robinson
91
DeAndre Yedlin
22
Gerardo Valenzuela
27
Brian Anunga
10
Evander Ferreira
20
Pavel Bucha
9
Kevin Denkey
85
Kei Kamara
1
Pedro Gallese
4
David Brekalo
15
Rodrigo Adrian Schlegel
6
Robin Jansson
30
Alex Freeman
10
Martin Ojeda
24
Kyle Smith
17
Dagur Dan Thorhallsson
13
Duncan McGuire
87
Marco Pasalic
9