ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ - ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G+under 5,5
Σπουδαίο ματς στο Οχάιο, με τις δύο ομάδες να χρειάζονται θετικό αποτέλεσμα για τους δικούς τους λόγους. Έχει μπόλικο 1-1 ο αγώνας, έτσι θα συνδυάσουμε το αμφίτερμα με το under 5,5 για το 1.70 από στοιχιμαν.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ - ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ
Facts Αγώνα
- Το Ορλάντο μετρά 5-4-3 ενάντια στο Σινσινάτι.
- Από 1-0-4 προέρχονται εντός έδρας οι γηπεδούχοι.
- Πέντε συνεχόμενα G/G μετρά το Ορλάντο.
Σημείωσε δεύτερη συνεχόμενη μεγάλη νίκη, επικρατώντας 3-2 των Γκάλαξι στο Λος Άντζελες.
Το Σινσινάτι μπήκε δυνατά στο ματς και έβαλε γρήγορα γερές βάσεις νίκης, με τον Ετσενίκε να ανοίγει το σκορ στο δέκατο λεπτό της αναμέτρησης και τον Μπρένερ να διπλασιάζει τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 22’.
Ο Πέιντσιλ μείωσε για τους γηπεδούχους στο 39’, με την αποβολή του Παρέντε στο 51’ να απλουστεύει τα πράγματα για τη Σίνσι, που κλείδωσε το διπλό με το δεύτερο τέρμα του Μπρένερ στο 88’ – πριν ο Κουέβας διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις.
Σταθερά δεύτερη στη βαθμολογία της ανατολικής περιφέρειας η ομάδα του Πατ Νούναν, που στις 5/10 θα φιλοξενηθεί στη Νέα Υόρκη από τους Ρεντ Μπουλς.
Εκτός αναμένεται να μείνουν οι βασικοί Σελεντάνο (τερματοφύλακας), Μιάζγκα (στόπερ) και Νουομπόντο (χαφ).
Μετά από τέσσερα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις, επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 3-2 του Νάσβιλ εντός έδρας.
Ο Οχέδα έδωσε σημαντικό προβάδισμα στο Ορλάντο με δύο γρήγορα γκολ μεταξύ 30ού και 32ου λεπτού, όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν μειώνοντας με τον Μουχτάρ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους.
Ο Σάφλμπουργκ ισοφάρισε για το Νάσβιλ στο 51’, όμως το buzzer beater του ΜακΓκουάιρ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων χάρισε το τρόποντο στους γηπεδούχους.
Με τη νίκη αυτή, το Ορλάντο διατήρησε τον πρώτο λόγο για την απευθείας είσοδο στα πλέι οφ, έχοντας 1-2 ματς λιγότερα από τους άμεσους ανταγωνιστές του. Ακολουθεί η φιλοξενία της Κολόμπους Κρου στις 5/10.
Εκτός θα μείνουν οι Καρταχένα (βασικός χαφ), Αραούχο (βασικός χαφ) και Τσουκάντα (φορ).