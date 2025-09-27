ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ανάλυση Αγώνα

ΝΟΡ1
19:00
27.09

ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 – ΒΙΚΙΝΓΚ

Παραμένει με υπηρεσιακό η Σάρπσμποργκ
1
X
2
Εκτίμηση
Σάρπσμποργκ Στάντιον
ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 - ΒΙΚΙΝΓΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Ώρα έναρξης: 19:00
Ώρα έναρξης: 19:00
STAKE: 15

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2

Απόδοση: 1.85
stoiximan Παίξε νόμιμα

Χωρίς ιδιαίτερο κίνητρο η Σάρπσμποργκ, καθώς έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει την παραμονή της. Αντίθετα, η Βίκινγκ παραμένει στη μάχη του τίτλου και κάθε βαθμός είναι καθοριστικός. Επιπλέον, η Σάρπσμποργκ δεν έχει παρουσιάσει βελτίωση με τον υπηρεσιακό προπονητή. Έτσι, στα προγνωστικά στοιχήματος επιλέγουμε το «διπλό» στο 1.85 της στοιχιμαν.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 - ΒΙΚΙΝΓΚ

Facts Αγώνα

  • Αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Νορβηγίας.
  • 7-6-14 η παράδοση στα μεταξύ τους.
  • Μια νίκη στα τελευταία έξι απέναντι στη Βίκινγκ μετράει η Σάρπσμποργκ.

Δείτε τα προγνωστικά Νορβηγία

ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08
Ρεπορτάζ

Η Σάρπσμποργκ γνώρισε την ήττα την περασμένη αγωνιστική, χάνοντας εκτός έδρας από την προτελευταία Στρομσγκόντσετ με 2-1. Όπως είχαμε αναφέρει στις αναλύσεις στοιχήματος, οι γηπεδούχοι είχαν το μεγαλύτερο κίνητρο και το επιβεβαίωσαν στον αγωνιστικό χώρο, ανοίγοντας το σκορ και κατακτώντας τελικά τη νίκη.

Πέρα από τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, που τη φέρνουν στη 10η θέση της βαθμολογίας, η Σάρπσμποργκ αγωνίστηκε μεσοβδόμαδα και στο Κύπελλο Νορβηγίας απέναντι στην Κιέλσες, ομάδα 3ης κατηγορίας. Σε ένα απίστευτο παιχνίδι, ενώ βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 1-4, κατάφερε μέσα σε 30 λεπτά να δεχτεί τρία γκολ και να οδηγηθεί στην παράταση. Εκεί οι δύο ομάδες σκόραραν από μία φορά, με το 5-5 να στέλνει την πρόκριση στα πέναλτι, όπου η Σάρπσμποργκ επικράτησε.

Αξίζει να σημειωθεί πως η απομάκρυνση του Κρίστιαν Μίκελσεν δεν έχει βελτιώσει ιδιαίτερα την εικόνα της ομάδας. Τον τελευταίο μήνα συνεχίζει με τον υπηρεσιακό προπονητή, Σάντερ Νίλαντ, χωρίς να δείχνει αισθητή πρόοδο.

Αγωνιστικά Νέα

Μοναδική απουσία ο μεσοεπιθετικός Κάρστενσεν.

ΒΙΚΙΝΓΚ
Ρεπορτάζ

Συνεχίζει την αήττητη πορεία της η Βίκινγκ, καθώς στην προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε εντός έδρας της Μόλντε με 1-0. Ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί από το πρώτο ημίχρονο με βάση τις ευκαιρίες που δημιούργησε, όμως τελικά βρήκε το νικητήριο τέρμα στο δεύτερο μέρος με τον μέσο Έγκεσκογκ.

Με αυτό το αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με το «στραβοπάτημα» της Μπόντο Γκλιμτ στο Λέρκενταλ απέναντι στη Ρόζενμποργκ (1-1), η Βίκινγκ συγκατοικεί πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας με 49 βαθμούς, ενώ η Μπραν ακολουθεί στην 3η θέση με 43 και έναν αγώνα λιγότερο.

Μεσοβδόμαδα, η Βίκινγκ αγωνίστηκε και στο Κύπελλο Νορβηγίας, όπου επικράτησε εύκολα εκτός έδρας της Εικ-Τένσμπεργκ με 0-2, κάνοντας και μερικό ροτέισον, ώστε να διατηρήσει όλους τους παίκτες σε αγωνιστικό ρυθμό.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτός οι αναπληρωματικοί αμυντικοί Μόι και Όκλεντ. Χάνει άλλο ένα ο αναπληρωματικός εξτρέμ Λάνλαϊ.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

