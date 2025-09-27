Ρεπορτάζ

Η Σάρπσμποργκ γνώρισε την ήττα την περασμένη αγωνιστική, χάνοντας εκτός έδρας από την προτελευταία Στρομσγκόντσετ με 2-1. Όπως είχαμε αναφέρει στις αναλύσεις στοιχήματος, οι γηπεδούχοι είχαν το μεγαλύτερο κίνητρο και το επιβεβαίωσαν στον αγωνιστικό χώρο, ανοίγοντας το σκορ και κατακτώντας τελικά τη νίκη.

Πέρα από τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, που τη φέρνουν στη 10η θέση της βαθμολογίας, η Σάρπσμποργκ αγωνίστηκε μεσοβδόμαδα και στο Κύπελλο Νορβηγίας απέναντι στην Κιέλσες, ομάδα 3ης κατηγορίας. Σε ένα απίστευτο παιχνίδι, ενώ βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 1-4, κατάφερε μέσα σε 30 λεπτά να δεχτεί τρία γκολ και να οδηγηθεί στην παράταση. Εκεί οι δύο ομάδες σκόραραν από μία φορά, με το 5-5 να στέλνει την πρόκριση στα πέναλτι, όπου η Σάρπσμποργκ επικράτησε.

Αξίζει να σημειωθεί πως η απομάκρυνση του Κρίστιαν Μίκελσεν δεν έχει βελτιώσει ιδιαίτερα την εικόνα της ομάδας. Τον τελευταίο μήνα συνεχίζει με τον υπηρεσιακό προπονητή, Σάντερ Νίλαντ, χωρίς να δείχνει αισθητή πρόοδο.