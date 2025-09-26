ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΑΜΕ1
02:30
28.09

ΣΑΡΛΟΤ – ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ

Για την επιστροφή στις νίκες
1
X
2
Εκτίμηση
Bank of America Stadium
1.210 χλμ
24° C Βροχερός
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΣΑΡΛΟΤ - ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Γιάννης Πολιάς Γιάννης Πολιάς
Ώρα έναρξης: 02:30
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1+under 5,5

Απόδοση: 1.78
stoiximan Παίξε νόμιμα

Τα σερί είναι για να σπάνε και η Σάρλοτ έχει την ευκαιρία να επανέλθει άμεσα υποδεχόμενη τη χειρότερη ομάδα της ανατολικής περιφέρειας. Στο 1.78 από στοιχιμαν το combo άσου και under 5,5.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΛΟΤ - ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ

Facts Αγώνα

  • Το Μόντρεαλ μετρά 4-1-2 ενάντια στη Σάρλοτ.
  • Από 5/7 under 2,5 προέρχονται οι γηπεδούχοι.
  • Επτά συνεχόμενα G/G μετρά εκτός έδρας το Μόντρεαλ.

Δείτε τα προγνωστικά MLS.

ΣΑΡΛΟΤ
Ρεπορτάζ

Δεν κατάφερε να γράψει ιστορία κάνοντας το 10/10, καθώς ηττήθηκε 2-0 στη Νέα Υόρκη από τη Σίτι και είδε ένα τρομερό σερί να φτάνει στο τέλος του.

Ο αγώνας κρίθηκε από τη λευκή βούλα, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν δις δίχτυα με αυτόν τον τρόπο, σκοράροντας σε αμφότερες περιπτώσεις με τον Μαρτίνες (11′, 58′).

Η Σάρλοτ από τη μεριά της είχε την ευκαιρία να μπει ξανά στο ματς με πέναλτι, ωστόσο ο Ζαχά δεν κατάφερε να σκοράρει στο 68′, με το 2-0 να μένει μέχρι το φινάλε και την ομάδα του Ντιν Σμιθ να χάνει στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν ένα τρίμηνο.

Σταθερά στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της ανατολικής περιφέρειας η Σάρλοτ, που απέχει πλέον επτά βαθμούς από την κορυφή, έχοντας εξασφαλισμένη την πρόκριση στα πλέι οφ. Ακολουθεί ο εκτός έδρας αγώνας με την D.C. Γιουνάιτεντ στις 4/10.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν υπολογίζονται οι Γκούντγουιν (φορ) και Τόφολο (μπακ).

ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ
Ρεπορτάζ

Για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες, υπέστη δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα, χάνοντας ξανά 2-0 εντός έδρας, αυτή τη φορά ενάντια στους Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς.

Το ματς χάθηκε πριν καν το μισάωρο, με το Μόντρεαλ να δέχεται δύο γκολ σε έξι λεπτά από τους Πάρκερ (23′) και Τσούπο-Μοτίνγκ (29′), αποτυγχάνοντας στη συνέχεια να βγάλει αντίδραση, παρότι υπήρχε άπλετος χρόνος.

Κάπως έτσι, οι Καναδοί παρέμειναν στον πάτο της βαθμολογίας της ανατολικής περιφέρειας, έχοντας τη χειρότερη επίθεση σε όλο το MLS μαζί με την D.C. Γιουνάιτεντ (29 γκολ). Ακολουθεί η φιλοξενία του Νάσβιλ στις 4/10 για την ομάδα του υπηρεσιακού Μάρκο Ντοναντέλ.

Αγωνιστικά Νέα

Με την εθνική του ομάδα βρίσκεται ο βασικός μεσοεπιθετικός Σίντσουκ, τραυματίας είναι ο βασικός μεσοεπιθετικός Βριόνι.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΣΑΡΛΟΤ 4-3-3
ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ 4-2-3-1
1
Kristijan Kahlina
4
Andrew Privett
29
Adilson Malanda
6
Bill Poni Tuiloma
3
Tim Ream
13
Brandt Bronico
16
Pep Biel
8
Ashley Westwood
11
Liel Abada
17
Idan Toklomati
10
Wilfried Zaha
31
Thomas Gillier
13
Luca Petrasso
4
Fernando Alvarez
39
Aleksandr Guboglo
5
Brandan Craig
22
Victor Loturi
27
Dawid Bugaj
14
Sunusi Ibrahim
10
Bryce Duke
25