Ρεπορτάζ

Δεν κατάφερε να γράψει ιστορία κάνοντας το 10/10, καθώς ηττήθηκε 2-0 στη Νέα Υόρκη από τη Σίτι και είδε ένα τρομερό σερί να φτάνει στο τέλος του.

Ο αγώνας κρίθηκε από τη λευκή βούλα, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν δις δίχτυα με αυτόν τον τρόπο, σκοράροντας σε αμφότερες περιπτώσεις με τον Μαρτίνες (11′, 58′).

Η Σάρλοτ από τη μεριά της είχε την ευκαιρία να μπει ξανά στο ματς με πέναλτι, ωστόσο ο Ζαχά δεν κατάφερε να σκοράρει στο 68′, με το 2-0 να μένει μέχρι το φινάλε και την ομάδα του Ντιν Σμιθ να χάνει στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν ένα τρίμηνο.

Σταθερά στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της ανατολικής περιφέρειας η Σάρλοτ, που απέχει πλέον επτά βαθμούς από την κορυφή, έχοντας εξασφαλισμένη την πρόκριση στα πλέι οφ. Ακολουθεί ο εκτός έδρας αγώνας με την D.C. Γιουνάιτεντ στις 4/10.