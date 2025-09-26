Ανάλυση Αγώνα
Τα σερί είναι για να σπάνε και η Σάρλοτ έχει την ευκαιρία να επανέλθει άμεσα υποδεχόμενη τη χειρότερη ομάδα της ανατολικής περιφέρειας.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΛΟΤ - ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ
Facts Αγώνα
- Το Μόντρεαλ μετρά 4-1-2 ενάντια στη Σάρλοτ.
- Από 5/7 under 2,5 προέρχονται οι γηπεδούχοι.
- Επτά συνεχόμενα G/G μετρά εκτός έδρας το Μόντρεαλ.
Δείτε τα προγνωστικά MLS.
Δεν κατάφερε να γράψει ιστορία κάνοντας το 10/10, καθώς ηττήθηκε 2-0 στη Νέα Υόρκη από τη Σίτι και είδε ένα τρομερό σερί να φτάνει στο τέλος του.
Ο αγώνας κρίθηκε από τη λευκή βούλα, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν δις δίχτυα με αυτόν τον τρόπο, σκοράροντας σε αμφότερες περιπτώσεις με τον Μαρτίνες (11′, 58′).
Η Σάρλοτ από τη μεριά της είχε την ευκαιρία να μπει ξανά στο ματς με πέναλτι, ωστόσο ο Ζαχά δεν κατάφερε να σκοράρει στο 68′, με το 2-0 να μένει μέχρι το φινάλε και την ομάδα του Ντιν Σμιθ να χάνει στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν ένα τρίμηνο.
Σταθερά στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της ανατολικής περιφέρειας η Σάρλοτ, που απέχει πλέον επτά βαθμούς από την κορυφή, έχοντας εξασφαλισμένη την πρόκριση στα πλέι οφ. Ακολουθεί ο εκτός έδρας αγώνας με την D.C. Γιουνάιτεντ στις 4/10.
Δεν υπολογίζονται οι Γκούντγουιν (φορ) και Τόφολο (μπακ).
Για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες, υπέστη δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα, χάνοντας ξανά 2-0 εντός έδρας, αυτή τη φορά ενάντια στους Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς.
Το ματς χάθηκε πριν καν το μισάωρο, με το Μόντρεαλ να δέχεται δύο γκολ σε έξι λεπτά από τους Πάρκερ (23′) και Τσούπο-Μοτίνγκ (29′), αποτυγχάνοντας στη συνέχεια να βγάλει αντίδραση, παρότι υπήρχε άπλετος χρόνος.
Κάπως έτσι, οι Καναδοί παρέμειναν στον πάτο της βαθμολογίας της ανατολικής περιφέρειας, έχοντας τη χειρότερη επίθεση σε όλο το MLS μαζί με την D.C. Γιουνάιτεντ (29 γκολ). Ακολουθεί η φιλοξενία του Νάσβιλ στις 4/10 για την ομάδα του υπηρεσιακού Μάρκο Ντοναντέλ.
Με την εθνική του ομάδα βρίσκεται ο βασικός μεσοεπιθετικός Σίντσουκ, τραυματίας είναι ο βασικός μεσοεπιθετικός Βριόνι.