Ρεπορτάζ

Ηττήθηκε 1-0 από τη Λίγκα ντε Κίτο στο Σάο Πάουλο και σε συνδυασμό με την ήττα 2-0 στον Ισημερινό αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Κόπα Λιμπερταδόρες. Η Σάο Πάουλο ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι, πίεσε τους φιλοξενούμενους και δημιούργησε ευκαιρίες για γκολ, αλλά το άγχος, η νευρικότητα, οι λάθος επιλογές στο τελείωμα των φάσεων και η απουσία ενός «καθαρόαιμου» επιθετικού δεν της επέτρεψαν να σημειώσει γκολ. Μάλιστα, στο 41′ δέχτηκε το 0-1 σε αντεπίθεση της Λίγκα ντε Κίτο με σκόρερ τον Χέισον Μεντίνα.

Ο κόσμος απογοητεύτηκε από τον αποκλεισμό και αποδοκίμασε τους παίκτες και τη διοίκηση, ωστόσο η Σάο Πάουλο δεν υστέρησε σε ανταγωνιστικότητα και μαχητικότητα στα δύο παιχνίδια με αντίπαλο τη Λίγκα ντε Κίτο, αλλά ήταν λιγότερο αποτελεσματική. Ο Ερνάν Κρέσπο ευχαρίστησε τους παίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν και δήλωσε, ότι ο αποκλεισμός της Σάο Πάουλο κρίθηκε στις λεπτομέρειες, άσχετα από τα τελικά σκορ στα δύο παιχνίδια. Ο Αργεντινός τεχνικός πρόσθεσε, ότι τώρα ο στόχος είναι η έξοδος στο Κόπα Λιμπερταδόρες από την Α’ Βραζιλίας.