ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΣΑΟ ΠΑΟΥΛΟ - ΣΕΑΡΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2-3 γκολ
Υπάρχει απογοήτευση στη Σάο Πάουλο μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Λιμπερταδόρες, αλλά και ισχυρό βαθμολογικό κίνητρο στην Α’ Βραζιλίας. Παλεύει, όλα τα παιχνίδια η Σεαρά. Στις στοιχηματικές εταιρίες η επιλογή 2-3 γκολ προτείνεται στο 1.95, απόδοση που συναντάμε στη στοιχιμαν.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΟ ΠΑΟΥΛΟ - ΣΕΑΡΑ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 25η αγωνιστική στο Μπραζιλεϊράο Α’ 2025 στο κουπόνι ΟΠΑΠ με τα στατιστικά στοιχήματος. Οι ομάδες στις θέσεις 1-4 της βαθμολογίας, εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη φάση των ομίλων του Κόπα Λιμπερταδόρες. Οι ομάδες στις θέσεις 5-6 της βαθμολογίας εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη 2η προκριματική φάση του Κόπα Λιμπερταδόρες. Οι ομάδες στις θέσεις 7-12 της βαθμολογίας εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη φάση των ομίλων του Κόπα Σουνταμερικάνα. Οι ομάδες στις θέσεις 17-20 της βαθμολογίας, υποβιβάζονται από τη Serie A. Τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι: 1) βαθμοί, 2) νίκες, 3) διαφορά τερμάτων, 4) γκολ υπέρ, 5) αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων, αλλά μόνο αν είναι ισοβαθμία, ανάμεσα σε δύο κλαμπ, 6) λιγότερες κόκκινες κάρτες, 7) λιγότερες κίτρινες κάρτες, 8) κλήρωση.
- Στον πρώτο γύρο Σεαρά – Σάο Πάουλο 1-1 στο πρόγραμμα αγώνων.
- Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 31 φορές στο παρελθόν. Η Σάο Πάουλο κέρδισε 16 ματς, η Σεαρά 5 παιχνίδια, ενώ 10 αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία.
- Ως γηπεδούχος, το ρεκόρ της Σάο Πάουλο απέναντι στη Σεαρά είναι 10 νίκες, 3 ισοπαλίες, 1 ήττα.
- Τα 11/13 πιο πρόσφατα συνολικά παιχνίδια, μεταξύ των δύο ομάδων ολοκληρώθηκαν με Under 2.5.
Ηττήθηκε 1-0 από τη Λίγκα ντε Κίτο στο Σάο Πάουλο και σε συνδυασμό με την ήττα 2-0 στον Ισημερινό αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Κόπα Λιμπερταδόρες. Η Σάο Πάουλο ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι, πίεσε τους φιλοξενούμενους και δημιούργησε ευκαιρίες για γκολ, αλλά το άγχος, η νευρικότητα, οι λάθος επιλογές στο τελείωμα των φάσεων και η απουσία ενός «καθαρόαιμου» επιθετικού δεν της επέτρεψαν να σημειώσει γκολ. Μάλιστα, στο 41′ δέχτηκε το 0-1 σε αντεπίθεση της Λίγκα ντε Κίτο με σκόρερ τον Χέισον Μεντίνα.
Ο κόσμος απογοητεύτηκε από τον αποκλεισμό και αποδοκίμασε τους παίκτες και τη διοίκηση, ωστόσο η Σάο Πάουλο δεν υστέρησε σε ανταγωνιστικότητα και μαχητικότητα στα δύο παιχνίδια με αντίπαλο τη Λίγκα ντε Κίτο, αλλά ήταν λιγότερο αποτελεσματική. Ο Ερνάν Κρέσπο ευχαρίστησε τους παίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν και δήλωσε, ότι ο αποκλεισμός της Σάο Πάουλο κρίθηκε στις λεπτομέρειες, άσχετα από τα τελικά σκορ στα δύο παιχνίδια. Ο Αργεντινός τεχνικός πρόσθεσε, ότι τώρα ο στόχος είναι η έξοδος στο Κόπα Λιμπερταδόρες από την Α’ Βραζιλίας.
Ο βασικός μπακ – χαφ Σέντρικ Σοάρες (19/2 ασίστ) ξεπέρασε την ίωση που τον έθεσε εκτός προπονήσεων το προηγούμενο διάστημα και επανήλθε στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.
Παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Μπαΐα για την 24η αγωνιστική στην Α’ Βραζιλίας. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, με τη Σεαρά και την Μπαΐα να έχουν κατά διαστήματα την υπεροχή και την κατοχή της μπάλας, να δημιουργούν ορισμένες αξιόλογες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, αλλά να έχουν και αρκετά καλή οργάνωση ανασταλτικά. Η Σεαρά προηγήθηκε στο σκορ με τέρμα του Λουρέντσο στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημίχρονο, αλλά η Μπαΐα ισοφάρισε στο 56′ με τον Ουΐλιαμ Ζοσέ από ασίστ του Έβερτον Ριμπέιρο.
Στις αναλύσεις αγώνων, η Σεαρά έχει κερδίσει ένα παιχνίδι στις 7 τελευταίες αγωνιστικές, ωστόσο σε όλα τα παιχνίδια παρουσιάστηκε ανταγωνιστική και για αυτό πήρε και 4 ισοπαλίες, ενώ έχασε στην έδρα της Παλμέιρας και στο γήπεδό της από τη Ζουβεντούδε. Ο Λέο Κοντέ αναφέρθηκε σε αυτό στις δηλώσεις του, τονίζοντας ότι η Σεαρά διεκδικεί τη νίκη απέναντι σε κάθε ομάδα, είτε παίζει εντός έδρας, είτε μακριά από το γήπεδό της, αφού είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσει την παραμονή στην Α’ Βραζιλίας.
Συμπλήρωσε κάρτες ο φορ Αϊλόν (16/2), ενώ πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο πολύτιμος μέσος Λούκας Μάνι (19/1 γκολ, 5 ασίστ).