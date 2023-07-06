Ανάλυση Αγώνα
1
Χ
2
ΚΟΠΑΒΟΓΚΣΒΙΟΛΟΥΡ (3.009), ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ
7
12° CΑίθριος
- Αποδόσεις
- Ανάλυση
- Εκτίμηση
- Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
|Εταιρία
|1
|X
|2
|U 2.5
|O 2.5
|GG
|NG
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ - ΦΙΛΚΙΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Βαθμολογία
Εντός
Εκτός
Όλα
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|Β
|ΑΓ
|Ν
|Ι
|Η
|ΓΚΟΛ
|+/-
Προηγούμενοι αγώνες
Εντός
Εκτός
Όλα
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜ.
|ΣΚΟΡ
|ΤΕΛ.
ΦΙΛΚΙΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜ.
|ΣΚΟΡ
|ΤΕΛ.
Επόμενοι αγώνες
Εντός
Εκτός
Όλα
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
ΦΙΛΚΙΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
Under / Over
Εντός
Εκτός
Όλα
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ
|GOAL
|OVER
|UNDER
|ΑΓΩΝΕΣ
ΦΙΛΚΙΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ
|GOAL
|OVER
|UNDER
|ΑΓΩΝΕΣ
Goal / NoGoal
Εντός
Εκτός
Όλα
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ
|GOAL
|NO GOAL
|ΑΓΩΝΕΣ
ΦΙΛΚΙΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ
|GOAL
|NO GOAL
|ΑΓΩΝΕΣ
Συνολικά Goal
Εντός
Εκτός
Όλα
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ
|0-1
|2-3
|4-6
|7+
ΦΙΛΚΙΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ
|0-1
|2-3
|4-6
|7+
Ημίχρονο/Τελικό
Εντός
Εκτός
Όλα
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ
|ΗΜ/ΤΕΛ
|ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
ΦΙΛΚΙΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ
|ΗΜ/ΤΕΛ
|ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
Ακριβές σκορ
Εντός
Εκτός
Όλα
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ
|ΣΚΟΡ
|ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
ΦΙΛΚΙΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ
|ΣΚΟΡ
|ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
Goals/15λεπτο
Εντός
Εκτός
Όλα
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ
|15ΛΕΠΤΟ
|ΥΠΕΡ
|ΚΑΤΑ
ΦΙΛΚΙΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ
|15ΛΕΠΤΟ
|ΥΠΕΡ
|ΚΑΤΑ
Παίκτες με περισσότερες κάρτες (κίτρινες / κόκκινες)
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|ΚΙΤΡΙΝΕΣ
|ΚΟΚΚΙΝΕΣ
ΦΙΛΚΙΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|ΚΙΤΡΙΝΕΣ
|ΚΟΚΚΙΝΕΣ
Παίκτες με περισσότερα goal
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|GOAL
ΦΙΛΚΙΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|GOAL
Top Scorers
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|GOAL
|ΠΕΝΑΛΤΙ
|1ος ΣΚΟΡΕΡ
ΦΙΛΚΙΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|GOAL
|ΠΕΝΑΛΤΙ
|1ος ΣΚΟΡΕΡ
H2H
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ-
ΦΙΛΚΙΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜ.
|ΣΚΟΡ
|ΤΕΛ.