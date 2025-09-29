Ρεπορτάζ

Κατάφερε σχεδόν το αδιανόητο την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στη Μονπελιέ. Μια ομάδα με την οποία την χώριζαν δύο κατηγορίες μέχρι την περσινή σεζόν. Επικράτησε ολοκληρωτικά εκτός έδρας, νίκησε 3-1 πραγματοποιώντας μακράν την καλύτερη φετινή εμφάνιση.

Εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολη η αποστολή σε εκείνο το ματς, όμως φρόντισε να αντιστρέψει τις ισορροπίες σε τέτοιο βαθμό που δεν αναγνωρίζονταν οι ομάδες. Ποια έπαιζε πέρσι στο Σαμπιονά και ποια στη Νασιονάλ. Οι 24 τελικές προσπάθειες, 12 σε κάθε ημίχρονο, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Για την ιστορία και τα στατιστικά, απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα στο ημίωρο και προηγήθηκε με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Έκανε το 0-2 στο 70’ και το 0-3 με πέναλτι στο 80’. Απειλήθηκε ελάχιστα, δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα επίσης με πέναλτι. Με αυτή τη νίκη, πρώτη εκτός έδρας, ξεκόλλησε από την τελευταία θέση και με νίκη θα πάρει μεγάλη βαθμολογική ανάσα.