ΓΑΛ2
21:45
29.09

ΜΠΟΥΛΟΝ – ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ

Διαφορετική αφετηρία, ισχυρό κίνητρο
1
X
2
Εκτίμηση
Stade de la Liberation
253
12° C Συννεφιασμένος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΜΠΟΥΛΟΝ - ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Louis Campora Louis Campora
Ώρα έναρξης: 21:45

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under 2,5

Απόδοση: 1.62
Απόδοση: 1.62

Κομβική αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες που προέρχονται από διαφορετική βαθμολογική θέση και αποτελέσματα. Η προτελευταία Μπουλόν ψάχνει τη δεύτερη σερί νίκη για να ξεκολλήσει από την επικίνδυνη ζώνη, την ώρα που η Ρεντ Σταρ, ως φαβορί απόψε, θέλει να επιστρέψει στις νίκες και τις πρώτες θέσεις. Το θετικό αποτέλεσμα, ωστόσο, θα κριθεί από την αμυντική συμπεριφορά των δύο ομάδων. Συνεπώς θα πάμε στην επιλογή του Under 2,5 σε απόδοση 1.62 στη Stoiximan.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΟΥΛΟΝ - ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ

Facts Αγώνα

  • Αγώνας για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
  • Οιδύο ομάδες συναντήθηκαν τελευταία φορά τη σεζόν 2021-22 για την Γ’ κατηγορία (Νασιονάλ).
  • Διπλάσιες οι νίκες της Ρεντ Σταρ έναντι της Μπουλόν (3-4-6) βάσει συνολικής μεταξύ τους παράδοσης.
  • Μόλις 1 εντός έδρας νίκη μετράει η Μπουλόν απέναντι στη Ρεντ Σταρ (1-2-4). N/G τα 5 από τα 7 ματς, Under 2,5 τα 4 απ’ αυτά με γηπεδούχο την Μπουλόν.
  • N/G τα 5 από τα 7 φετινά ματς της Μπουλόν.
  • Η πρόσφατη ήττα της Ρεντ Σταρ από την Τρουά (1-3) διέκοψε σερί τεσσάρων νικών. Over 2,5 τα 4 από τα 7 φετινά ματς της Ρεντ Σταρ.
ΜΠΟΥΛΟΝ
Ρεπορτάζ

Κατάφερε σχεδόν το αδιανόητο την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στη Μονπελιέ. Μια ομάδα με την οποία την χώριζαν δύο κατηγορίες μέχρι την περσινή σεζόν. Επικράτησε ολοκληρωτικά εκτός έδρας, νίκησε 3-1 πραγματοποιώντας μακράν την καλύτερη φετινή εμφάνιση.

Εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολη η αποστολή σε εκείνο το ματς, όμως φρόντισε να αντιστρέψει τις ισορροπίες σε τέτοιο βαθμό που δεν αναγνωρίζονταν οι ομάδες. Ποια έπαιζε πέρσι στο Σαμπιονά και ποια στη Νασιονάλ. Οι 24 τελικές προσπάθειες, 12 σε κάθε ημίχρονο, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Για την ιστορία και τα στατιστικά, απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα στο ημίωρο και προηγήθηκε με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Έκανε το 0-2 στο 70’ και το 0-3 με πέναλτι στο 80’. Απειλήθηκε ελάχιστα, δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα επίσης με πέναλτι. Με αυτή τη νίκη, πρώτη εκτός έδρας, ξεκόλλησε από την τελευταία θέση και με νίκη θα πάρει μεγάλη βαθμολογική ανάσα.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν έγινε γνωστή η αποστολή της ομάδας και θα ανακοινωθεί τις πρωινές ώρες του αγώνα.

ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ
Ρεπορτάζ

Πολύ υψηλό το εμπόδιο της Τρουά την περασμένη εβδομάδα. Μπορεί να μπήκε δυνατά στον αγώνα η Ρεντ Σταρ και να προηγήθηκε νωρίς, όμως η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στην αντίπαλό της. Δίκαια η ήττα με 1-3 που έβαλε τέλος στο σερί των τεσσάρων νικών στο πρωτάθλημα.

Ξεκίνησε τον αγώνα με περίσσιο ενθουσιασμό που προκύπτει από τη συνολική φετινή παρουσία στο πρωτάθλημα. Με αέρα ομάδας που διεκδικεί άνοδο, μπήκε επιθετικά και κατάφερε να προηγηθεί με τον στόπερ Ουάρ μόλις στο 15’

Πολλοί πίστεψαν ότι θα ερχόταν η νίκη με σκοπό την κορυφή, μετά από το πολύ καλό ξεκίνημα. Η Τρουά όμως ανέτρεψε ολικά την κατάσταση, σκόραρε δις μέχρι το ημίωρο και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 1-2. Στην επανάληψη, άλλαξε άρδην η εικόνα με τη Ρεντ Σταρ να πιέζει για το γκολ της ισοφάρισης. Άφησε κενά στα μετόπισθεν, πλήρωσε οριστικά ένα απ’ αυτά στο 68’ όταν και δέχθηκε 3ο γκολ.

Με την ολοκλήρωση της προηγούμενης αγωνιστικής, έμεινε στην 4η θέση και το -3 από την κορυφή. Με τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής έπεσε κατά μία θέση και έχει διαφορά 6β. από την πρωτοπόρο Τρουά.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Εσκαρτέν (στόπερ), Νοτυκουρέ (στόπερ), Γκουίντο (πλάγιος μπακ), Κονατέ (χαφ), Σλιμανί (Χαφ) και Ανανί (φορ).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

