Ρεπορτάζ

Χρειαζόταν μία «ένεση αυτοπεποίθησης» και τη βρήκε μεσοβδόμαδα στην εξ’ αναβολής εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Καϊσέρισπορ. Εκεί, «σκόρπισε» την ομάδα της Καισάρειας, έκανε ότι ήθελε στο γήπεδο και επικράτησε άνετα με 4-0 στα προγνωστικά στοιχήματος.

Ήταν καταιγιστική από το ξεκίνημα και αξιοποιώντας τις στιγμές της βρήκε 3 φορές δίχτυα πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος (Ράφα Σίλβα 15’ – 32’, Έιμπραχαμ 45+1’). Με την έναρξη του 2ου μέρους η Καϊσέρισπορ επιχείρησε να παίξει πιο ανοιχτά, ψάχνοντας το… γκολ της τιμής, ωστόσο τα κενά στα μετόπισθεν ήταν πολλά με την Μπεσίκτας να τα εκμεταλλεύεται και να γράφει το τελικό σκορ (Ράφα Σίλβα 58’).

Σίγουρα μία τόσο μεγάλη εκτός έδρας νίκη φανερώνει τη δυναμική και την ποιότητα των «μαύρων αετών», όμως το πραγματικό τους ζήτημα είναι το εάν μπορούν να σταθεροποιήσουν την απόδοσή τους. Μία ομάδα με νέο προπονητή χρειάζεται πάντοτε χρόνο και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε και πάλι να στηριχτούμε στοιχηματικά στην Μπεσίκτας μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων.