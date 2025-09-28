Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΚΟΤΣΑΕΛΙΣΠΟΡ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1+Over 1,5
Η μεσοβδόμαδη νίκη της Μπεσίκτας θα τη βοηθήσει να μπει με ανεβασμένη την ψυχολογία και στο σημερινό ματς. Από την άλλη μεριά, η Κοτσαέλισπορ είναι υπό διάλυση, ενώ όπως όλα δείχνουν παίκτες και διοίκηση έχουν χάσει κάθε σημείο επαφής με τον κόουτς Ινάν. Το N/G στο 1.85 είναι μία επιλογή που μπορεί να επιβεβαιωθεί και εύκολα, όμως δεν μπορώ να στηριχτώ αυτή τη στιγμή στην άμυνα της Μπεσίκτας. Πάμε λοιπόν με το 1+Over 1,5 που παίζει στην Bet365 στο 1.70.
Bet builder
Over 1,5 Μπεσίκτας+ Under 1,5 Κοτσαέλισπορ+Over 7,5 κόρνερ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΚΟΤΣΑΕΛΙΣΠΟΡ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 7η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.
- Οι 4 από τις 5 τελευταίες αναμετρήσεις της Μπεσίκτας έληξαν N/G.
- Η Κοτσαέλισπορ μετράει στο κουπόνι ΟΠΑΠ 6 σερί ματς χωρίς νίκη (2 ισοπαλίες, 4 ήττες).
- Οι 5 από τις 6 τελευταίες αναμετρήσεις της Κοτσαέλισπορ έληξαν Under 2,5.
- Και οι 3 προηγούμενες μεταξύ τους συναντήσεις έληξαν G/G+Over 3,5.
Χρειαζόταν μία «ένεση αυτοπεποίθησης» και τη βρήκε μεσοβδόμαδα στην εξ’ αναβολής εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Καϊσέρισπορ. Εκεί, «σκόρπισε» την ομάδα της Καισάρειας, έκανε ότι ήθελε στο γήπεδο και επικράτησε άνετα με 4-0 στα προγνωστικά στοιχήματος.
Ήταν καταιγιστική από το ξεκίνημα και αξιοποιώντας τις στιγμές της βρήκε 3 φορές δίχτυα πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος (Ράφα Σίλβα 15’ – 32’, Έιμπραχαμ 45+1’). Με την έναρξη του 2ου μέρους η Καϊσέρισπορ επιχείρησε να παίξει πιο ανοιχτά, ψάχνοντας το… γκολ της τιμής, ωστόσο τα κενά στα μετόπισθεν ήταν πολλά με την Μπεσίκτας να τα εκμεταλλεύεται και να γράφει το τελικό σκορ (Ράφα Σίλβα 58’).
Σίγουρα μία τόσο μεγάλη εκτός έδρας νίκη φανερώνει τη δυναμική και την ποιότητα των «μαύρων αετών», όμως το πραγματικό τους ζήτημα είναι το εάν μπορούν να σταθεροποιήσουν την απόδοσή τους. Μία ομάδα με νέο προπονητή χρειάζεται πάντοτε χρόνο και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε και πάλι να στηριχτούμε στοιχηματικά στην Μπεσίκτας μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων.
Άδειασε επιτέλους το απουσιολόγιο της Μπεσίκτας. Μοναδικοί απόντες ο μέσος Ουτσάν και ο συμπληρωματικός επιθετικός Χεκίμογλου.
Είναι μονόδρομος ο δρόμος που έχεις πάρει… Και αυτός ο μονόδρομος οδηγεί στη 2η κατηγορία. Την περασμένη αγωνιστική κόντραρε τα ξίφη της με Ρίζεσπορ (εντός), μένοντας με τον βαθμός της ισοπαλίας (1-1).
Το πρώτο ημίχρονο είχε λίγες κλασικές ευκαιρίες για γκολ, πολλά δυνατά μαρκαρίσματα και 5 κίτρινες κάρτες, ενώ και τα δύο γκολ του ματς σημειώθηκαν στις καθυστερήσεις. Το σκορ άνοιξαν οι φιλοξενούμενοι στο 45+1’, ενώ η Κοτσαέλισπορ έφερε το ματς στα ίσια με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του «κίλερ» Πέτκοβιτς στο 45+13’. Ελάχιστες οι καλές στιγμές στο 2ο ημίχρονο, με το σκορ να μένει έως έχει.
Σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση η Κοτσαέλισπορ, καθώς δείχνει ανήμπορη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Υπάρχουν μικρά διαστήματα στις αναμετρήσεις της που ανεβάζει ρυθμούς, όμως αυτό δεν αρκεί. Με απολογισμό 0-2-4 παραμένει -μαζί με την Καραγκιουμρούκ- το πρώτο φαβορί για τον υποβιβασμό. Απολύτως λογικό εάν λάβουμε υπόψη μας ότι έχει μαζί με τη Ρίζεσπορ την χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος (3 γκολ σε 6 ματς).
Όπως ακούγεται στην Τουρκία, ο Σελτσούκ Ινάν παραμένει στο τιμόνι του συλλόγου μόνο και μόνο γιατί δεν υπάρχει κάποιος να τον αντικαταστήσει. Ο χρόνος του στον σύλλογο έχει τελειώσει και το να ανατρέψει την κατάσταση είναι έως και απίθανο.
Σταθερά εκτός ο κεντρικός αμυντικός Βιετέσκα και ο μέσος Λινέτι.