Ρεπορτάζ

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Μίντιλαντ στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, καθώς το βράδυ της Πέμπτης επιβλήθηκε 2-0 εντός έδρας της Στουρμ Γκρατς.

Στάθηκε τυχερή και άνοιξε το σκορ μόλις στο 7’ με αυτογκόλ, κράτησε καλά τις γραμμές της και απέφυγε τις πολλές επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία της, για να σφραγίσει τη νίκη στο 88’ με τον Ουσμάν Ντιαό. Επόμενος αντίπαλος, η Νότινγχαμ Φόρεστ στην Αγγλία την ερχόμενη Πέμπτη.

Στο πρωτάθλημα, επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 2-0 εντός έδρας της Βίμποργκ στο τοπικό ντέρμπι της επαρχίας Βίμποργκ.

Νίκη με την οποία έφτασε στους 18 βαθμούς και μετά τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου, βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας,