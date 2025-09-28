Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ - ΡΑΝΤΕΡΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Βρίσκει σταδιακά τον εαυτό της μετά την αλλαγή προπονητή η Μίντιλαντ και προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες, μία στο πρωτάθλημα και μία στην Ευρώπη. Η ψυχολογία της δείχνει να φτιάχνει, οπότε σήμερα θα προσπαθήσει να δώσει νέα ώθηση και να πάει στο ματς μεσοβδόμαδα στην Αγγλία με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Η Ράντερς είναι ανεβασμένη, έρχεται από δύο διαδοχικές νίκες, ωστόσο σήμερα ο αντίπαλος είναι σαφώς ανώτερης ισχύος. Η Μίντιλαντ έχει φτιάξει τελευταία τις αμυντικές της επιδόσεις, ο άσος σε αποδεκτή απόδοση στην Bet365…
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ - ΡΑΝΤΕΡΣ
Facts Αγώνα
- Τα 4 τελευταία της Μίντιλαντ στο πρωτάθλημα ήταν N/G, ενώ στην έδρα της είναι αήττητη φέτος σε όλες τις διοργανώσεις με ρεκόρ 6-3-0.
- Τα 4/5 τελευταία της Ράντερς στο πρωτάθλημα ήταν Ν/G.
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Μίντιλαντ στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, καθώς το βράδυ της Πέμπτης επιβλήθηκε 2-0 εντός έδρας της Στουρμ Γκρατς.
Στάθηκε τυχερή και άνοιξε το σκορ μόλις στο 7’ με αυτογκόλ, κράτησε καλά τις γραμμές της και απέφυγε τις πολλές επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία της, για να σφραγίσει τη νίκη στο 88’ με τον Ουσμάν Ντιαό. Επόμενος αντίπαλος, η Νότινγχαμ Φόρεστ στην Αγγλία την ερχόμενη Πέμπτη.
Στο πρωτάθλημα, επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 2-0 εντός έδρας της Βίμποργκ στο τοπικό ντέρμπι της επαρχίας Βίμποργκ.
Νίκη με την οποία έφτασε στους 18 βαθμούς και μετά τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου, βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας,
Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με τα τελευταία ματς.
Δεν έπαιξε στο ευρωπαϊκό ματς λόγω τραυματισμού ο βασικός αμυντικός Μάρτιν Έρλιτς (4 συμ.) και δύσκολα θα παίξει και σήμερα.
Τραυματίστηκε στο ματς με τη Σίλκεμποργκ, δεν έπαιξε στα 5 τελευταία ο βασικός επιθετικός Μίκελ Γκοργκόζα (6 συμ., 1 γκολ) και θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για τις επόμενες 3 εβδομάδες.
Τραυματίας επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Χιλής ο βασικός μεσοεπιθετικός Ντάριο Οσόριο (7 συμ., 3 γκολ, 2 ασίστ), δεν έπαιξε στα 3 τελευταία και θα μείνει εκτός για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες.
Εκτός στα 4 τελευταία λόγω τραυματισμού ο βασικός μέσος Ντάνι Σίλβα (7 συμ., 2 ασίστ, 3 αλλαγή), δύσκολα θα αγωνιστεί σήμερα.
Νέα νίκη, δεύτερη στη σειρά στο πρωτάθλημα, για τη Ράντερς, επικράτησε 3-0 εντός έδρας της Νόρντζελαντ, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση.
Χωρίς γκολ στο α’ μέρος, διατήρησε όμως τον έλεγχο του κέντρου και απέφυγε τις επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία της, μπήκε επιθετικά στην επανάληψη και άνοιξε το σκορ στο 53’ με τον Ντάνιελ Χογκ, ενώ στο 57’ πέτυχε δεύτερο με τον ίδιο παίκτη. Στάθηκε τυχερή στο 71’ και αύξησε τη διαφορά με αυτογκόλ.
Με τη νίκη αυτή, η Ράντερς έφτασε στους 13 βαθμούς και βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας, 10 πόντους πίσω από την πρωτοπόρο Όρχους, έχοντας να παίξει και το σημερινό ματς.
Η ατυχία χτύπησε τον εναλλακτικό αμυντικό Λούκας Λίσενς (3 συμ., 1 ασίστ, όλες αλλαγή), ο οποίος γύρισε το γόνατό του σε προπόνηση, υποβλήθηκε σε επέμβαση μηνίσκου, δεν έπαιξε στα δύο τελευταία και θα επιστρέψει σε 5 εβδομάδες περίπου.
Παραμένουν τραυματίες οι αμυντικοί Ελίας Άντερσον, Όλιβερ Τζόουνς και ο επιθετικός Αμίν Αλ Χαμλάουι, που δεν έχουν αγωνιστεί ως τώρα.
Πιθανότητες επιστροφής έχει ο βασικός μέσος Φρέντερικ Λάουενμποργκ (5 συμ.), που δεν έπαιξε στα τρία τελευταία λόγω τραυματισμού.