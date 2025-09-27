Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ - ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Το να βρίσκεις τη Ρέιντζερς στο 1.70 της Stoiximan απέναντι σε νεοφώτιστη ομάδα, που δεν έχει νίκη εδώ και 4 αγωνιστικές, λέει πολλά για την εικόνα της στο ξεκίνημα της σεζόν. Και αουτσάιντερ να δινόταν, προσωπικά δεν θα ακουμπούσα ούτε ευρώ πάνω της με όσα γίνονται και με τον Μάρτιν να παραμένει στο τιμόνι και στον… κόσμο του. Στην ίδια απόδοση, προτιμώ να ασχοληθώ με το G/G, αφού η άμυνα των «Τζερς» δεν θυμίζει με τίποτα ανασταλτική λειτουργία ομάδας που θέλει να λέγεται μεγαθήριο.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ - ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ
Facts Αγώνα
- 3-9-35 η πρόσφατη παράδοση.
Έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να μείνει όρθια στο Νταντί, αλλά λύγισε στην εκπνοή. Επέστρεψε από το εις βάρος της 2-0, με τα γκολ των Ρόμπερτσον (74’) και Μποκίλα (83’ με πέναλτι), αλλά δεν είχε την απαιτούμενη συγκέντρωση στο φινάλε. Υπέπεσε κι αυτή με τη σειρά της στην εσχάτη των ποινών, με αποτέλεσμα να πληγωθεί, για να χάσει εν τέλει με 3-2 από την Νταντί.
Έχασε την περασμένη εβδομάδα σε ένα ματς το οποίο υπολόγιζε είναι η αλήθεια, με αντίπαλο στα δικά της κυβικά και φαίνεται πως σιγά-σιγά χάνει τη φόρα με την οποία μπήκε στη σεζόν. Από τη 2η αγωνιστική και το 3-1 με τη Φόλκερκ, η Λίβινγκστον έχει απολογισμό 0-1-3 στη συνέχεια, αδυνατώντας να βρει κάποιο σπουδαίο αποτέλεσμα που θα της ανεβάσει την αυτοπεποίθηση. Ο Ντέιβιντ Μάρτιντεϊλ είναι πολύπειρος σε τέτοιες καταστάσεις και ευελπιστεί πως και η δική του ομάδα θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί τόσο το μπάχαλο που επικρατεί στο απέναντι στρατόπεδο, όσο και τα διαδοχικά ματς της Ρέιντζερς.
Σημαντικές οι απουσίες των Κερ (αμυντικός, 0 συμ.), Ντένχολμ (μέσος, 0 συμ.) και Μοντάνο (μέσος, 1 συμ.).
Ούτε απέναντι στην Γκενκ κατάφερε να χαμογελάσει. Το βράδυ της Πέμπτης ξεκίνησε δυνατά, αλλά η αποβολή του Ντιομαντέ στο 41’ δυσκόλεψε πολύ την κατάσταση. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Μπάτλαντ την έσωσε σε εκτέλεση πέναλτι των Βέλγων, αλλά στο 55’ ήρθε το μοιραίο. Το 0-1 δεν άλλαξε ως το τέλος, με την αντίπαλό της να ελέγχει πλήρως το ματς και την άμυνα της Ρέιντζερς να σοβαρεύεται, αλλά κυρίως λόγω της χαμηλής ταχύτητας που είχε η Γκενκ.
Σε αντίθεση με τα περισσότερα παιχνίδια της φέτος, απέναντι στους Βέλγου, βλεπόταν, τουλάχιστον ως την αποβολή. Από εκεί και μετά, η Ρέιντζερς έπαθε τη γνωστή πια τρικυμία, που σε τέτοιο επίπεδο πληρώνεται σχεδόν πάντα. Με το αριστερό μπήκε και στο Γιουρόπα Λιγκ, την ερχόμενη Πέμπτη πηγαίνει στην Αυστρία για να κοντραριστεί με τη Στουρμ και σίγουρα το τόσο βαρύ πρόγραμμα δεν τη βοηθάει.
Στα… σχοινιά μόνιμα ο Ράσελ Μάρτιν, που ώρες-ώρες μοιάζει να ζει σε έναν δικό του κόσμο, βλέποντας βελτίωση της ομάδας του, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα. Να είσαι Ρέιντζερς και να μην έχεις κερδίσει στις πρώτες 5 αγωνιστικές της Πρέμιερ Σκωτίας, είναι πάρα πολύ βαρύ για τον κόσμο, ειδικά φέτος, που έρχεται προσπέραση της Σέλτικ στη μάχη των πρωταθλημάτων. Όλες κι όλες 4 νίκες έχουν πανηγυρίσει ως τώρα οι «Τζερς», οι δύο για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ και οι δύο στο Λιγκ Καπ.
Πολύ φυσιολογικά, ο κόσμος αντιδράει και απέναντι στη Χιμπέρνιαν, στο τελευταίο εντός έδρας ματς, ύψωσε πολλά πλακάτ με το πρόσωπο του Σκωτσέζου τεχνικού και του Πάτρικ Στιούαρτ, CEO των «διαμαρτυρόμενων» και για πολλούς μεγαλύτερο φταίχτη για το χάλι τους, με το σήμα της διαγραφής, πετώντας και πλαστικά μπαλάκια στον αγωνιστικό χώρο, ως μία ακόμα μορφή διαμαρτυρίας για το ποδόσφαιρο που (δεν) παίζει η ομάδα τους.
Ας το δούμε και λίγο από τη στατιστική του οπτική το όλο θέμα. Η… αρμάδα του Ράσελ Μάρτιν έχει συλλέξει 4 βαθμούς στις πρώτες 5 αγωνιστικές, ξεκίνημα που είναι το χειρότερο στην ιστορία του συλλόγου μετά το πολύ μακρινό 1978, όταν και έσπασε το ρόδι στην 7η στροφή. Συγκριτικά με πέρυσι, παράγει σχεδόν 5 τελικές λιγότερες ανά παιχνίδι και τα μόλις 3 γκολ που σημείωσε ως τώρα, είναι ακόμα λιγότερα και από το προαναφερθέν εφιαλτικό ξεκίνημα προ 47 ετών, αφού τότε οι «Τζερς» είχαν σκοράρει 4 φορές μετά από 5 ματς πρωταθλήματος.
Το μόνο καλό, είναι πως δεν έχει σοβαρές απουσίες να διαχειριστεί ο 39χρονος τεχνικός, αλλά αυτό ισχύει στο μεγαλύτερο μέρος της έως τώρα σεζόν και φυσικά δεν τα κατάφερε καθόλου καλά. Εκτός παραμένουν οι Στέρλινγκ (μέσος, 0 συμ.), Ματόντο (εξτρέμ, 0 συμ.) και Κάμερον (μέσος, 3 συμ.).