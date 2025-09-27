Ρεπορτάζ

Ούτε απέναντι στην Γκενκ κατάφερε να χαμογελάσει. Το βράδυ της Πέμπτης ξεκίνησε δυνατά, αλλά η αποβολή του Ντιομαντέ στο 41’ δυσκόλεψε πολύ την κατάσταση. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Μπάτλαντ την έσωσε σε εκτέλεση πέναλτι των Βέλγων, αλλά στο 55’ ήρθε το μοιραίο. Το 0-1 δεν άλλαξε ως το τέλος, με την αντίπαλό της να ελέγχει πλήρως το ματς και την άμυνα της Ρέιντζερς να σοβαρεύεται, αλλά κυρίως λόγω της χαμηλής ταχύτητας που είχε η Γκενκ.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα παιχνίδια της φέτος, απέναντι στους Βέλγου, βλεπόταν, τουλάχιστον ως την αποβολή. Από εκεί και μετά, η Ρέιντζερς έπαθε τη γνωστή πια τρικυμία, που σε τέτοιο επίπεδο πληρώνεται σχεδόν πάντα. Με το αριστερό μπήκε και στο Γιουρόπα Λιγκ, την ερχόμενη Πέμπτη πηγαίνει στην Αυστρία για να κοντραριστεί με τη Στουρμ και σίγουρα το τόσο βαρύ πρόγραμμα δεν τη βοηθάει.

Στα… σχοινιά μόνιμα ο Ράσελ Μάρτιν, που ώρες-ώρες μοιάζει να ζει σε έναν δικό του κόσμο, βλέποντας βελτίωση της ομάδας του, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα. Να είσαι Ρέιντζερς και να μην έχεις κερδίσει στις πρώτες 5 αγωνιστικές της Πρέμιερ Σκωτίας, είναι πάρα πολύ βαρύ για τον κόσμο, ειδικά φέτος, που έρχεται προσπέραση της Σέλτικ στη μάχη των πρωταθλημάτων. Όλες κι όλες 4 νίκες έχουν πανηγυρίσει ως τώρα οι «Τζερς», οι δύο για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ και οι δύο στο Λιγκ Καπ.

Πολύ φυσιολογικά, ο κόσμος αντιδράει και απέναντι στη Χιμπέρνιαν, στο τελευταίο εντός έδρας ματς, ύψωσε πολλά πλακάτ με το πρόσωπο του Σκωτσέζου τεχνικού και του Πάτρικ Στιούαρτ, CEO των «διαμαρτυρόμενων» και για πολλούς μεγαλύτερο φταίχτη για το χάλι τους, με το σήμα της διαγραφής, πετώντας και πλαστικά μπαλάκια στον αγωνιστικό χώρο, ως μία ακόμα μορφή διαμαρτυρίας για το ποδόσφαιρο που (δεν) παίζει η ομάδα τους.

Ας το δούμε και λίγο από τη στατιστική του οπτική το όλο θέμα. Η… αρμάδα του Ράσελ Μάρτιν έχει συλλέξει 4 βαθμούς στις πρώτες 5 αγωνιστικές, ξεκίνημα που είναι το χειρότερο στην ιστορία του συλλόγου μετά το πολύ μακρινό 1978, όταν και έσπασε το ρόδι στην 7η στροφή. Συγκριτικά με πέρυσι, παράγει σχεδόν 5 τελικές λιγότερες ανά παιχνίδι και τα μόλις 3 γκολ που σημείωσε ως τώρα, είναι ακόμα λιγότερα και από το προαναφερθέν εφιαλτικό ξεκίνημα προ 47 ετών, αφού τότε οι «Τζερς» είχαν σκοράρει 4 φορές μετά από 5 ματς πρωταθλήματος.