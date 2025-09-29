ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΣΠ2
21:30
29.09

ΛΕΓΑΝΕΣ – ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ

Για σεφτέ στο «Μπουτάρκε»
1
X
2
Εκτίμηση
Μπουτάρκε
319
Novasports Start
ΛΕΓΑΝΕΣ - ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Γιώργος Τεριακής Γιώργος Τεριακής
Ώρα έναρξης: 21:30

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 2.20
Απόδοση: 2.20

Η Λεγανές έχει ανάγκη από μια νίκη σε δεύτερο κολλητό εντός έδρας παιχνίδι. Χωρίς άγχος η Καστεγιόν, που έκανε σεφτέ και δίνει δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι μακριά από την έδρα της. Κάπως φουσκωμένος ο άσος στο 2.20 της Winmasters, δεν έλυσε τα προβλήματά της η Καστεγιόν με μια νίκη και η «Λέγα» έχει τους παίκτες μπροστά για να πάρουν ένα ματς μόνοι τους.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΓΑΝΕΣ - ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ

Facts Αγώνα

  • Παράδοση: 0-2-0.
  • Under 2,5 και τα 4 μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας.
  • Under 2,5 τα 5/6 παιχνίδια της Λεγανές.
  • Η Λεγανές δέχθηκε γκολ και στα 3 εντός της.
  • G/G τα 5/6 παιχνίδια της Καστεγιόν.
  • G/G & Over 2,5 και τα 3 εκτός της Καστεγιόν.

Δείτε τα προγνωστικά Β Ισπανίας.

ΛΕΓΑΝΕΣ
Ρεπορτάζ

Το διπλό στη Γρανάδα δεν είχε συνέχεια για τη Λεγανές, καθώς γνώρισε εντός έδρας ήττα με 0-1 από τη Λας Πάλμας. Αυτή μάλιστα ήταν και η πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα.

Καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, είχε ακυρωθέν γκολ στο 29’ και ευκαιρίες στη συνέχεια για να προηγηθεί. Όμως, έμεινε πίσω στο 52’ και 8 λεπτά αργότερα έμεινε με δέκα παίκτες και τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα. Γλίτωσε από ακυρωθέν στο 67’, δεν μπόρεσε ν’ αντιδράσει ως το τέλος.

Δίνει δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι, αναζητώντας την πρώτη νίκη μπροστά στο κοινό της.

Αγωνιστικά Νέα

Τιμωρημένος ο σημαντικός χαφ Σισέ, παραμένει τραυματίας ο στόπερ Ρούμπεν Πουλίδο. Ελπίδες επιστροφής ο επιθετικός Όσκαρ Πλάνο, ο δεξιός μπακ Ρουμπέν Πένια και ο αριστερός μπακ Φρανκέσα.

ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ
Ρεπορτάζ

Η αλλαγή προπονητή λειτούργησε ευεργετικά για την Καστεγιόν, καθώς στο πρώτο παιχνίδι υπό τις οδηγίες του Πάμπλο Ερνάντεθ επικράτησε 3-1 της Κουλτουράλ Λεονέσα.

Μπήκε δυνατά και προηγήθηκε στο 8ο λεπτό με τον Άλεξ Καλατράβα κι έβαλε δεύτερο στο 11’ με τον Μπάρι, έπειτα από ένα κόρνερ. Δεν σταμάτησε εκεί, είχε φάσεις, δέχθηκε τη μείωση στο 64’, αλλά βρήκε τρίτο με τον Μαμάχ στο 82’, με την αντίπαλο να μένει και με παίκτη λιγότερο προς το φινάλε.

Ικανοποίηση για το ντεμπούτο του Πάμπλο Ερνάντεθ, δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι τώρα σε μια δύσκολη έδρα, όπως είναι το «Μπουτάρκε».

Αγωνιστικά Νέα

Πρόβλημα υγείας κι απών ο αναπληρωματικός επιθετικός Ντε Νίποτι, τραυματίας από πέρσι ο επιθετικός Ντάγκλας Αουρέλιο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

