Ρεπορτάζ

Το διπλό στη Γρανάδα δεν είχε συνέχεια για τη Λεγανές, καθώς γνώρισε εντός έδρας ήττα με 0-1 από τη Λας Πάλμας. Αυτή μάλιστα ήταν και η πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα.

Καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, είχε ακυρωθέν γκολ στο 29’ και ευκαιρίες στη συνέχεια για να προηγηθεί. Όμως, έμεινε πίσω στο 52’ και 8 λεπτά αργότερα έμεινε με δέκα παίκτες και τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα. Γλίτωσε από ακυρωθέν στο 67’, δεν μπόρεσε ν’ αντιδράσει ως το τέλος.

Δίνει δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι, αναζητώντας την πρώτη νίκη μπροστά στο κοινό της.