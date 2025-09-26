Ρεπορτάζ

Ενθουσιασμός στο ξεκίνημα για το 3 στα 3, με αποκορύφωμα την εντός έδρας νίκη απέναντι στην Ίντερ με ανατροπή (4-3), ωστόσο η συνέχεια του δρόμου μοιάζει να έχει λακκούβες για τη Γιουβέντους.

Πολλοί αυτοί που βλέπουν στο σύνολο ομοιότητες με την περίοδο που στον πάγκο βρισκόταν ο Τιάγκο Μότα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα στα προγνωστικά! Μία ποιοτική, ταλαντούχα μεσοεπιθετική γραμμή, η οποία όμως αδυνατεί να αξιοποιήσει όλα της τα «όπλα» και μία προβληματική άμυνα, με πολλά κενά, που στερείται ηγέτη.

Ο Κοοπμέινερς, κομπιούτερ στην Αταλάντα του Γκασπερίνι μέχρι πρόπερσι, παραμένει στη σκιά, ο Βλάχοβιτς – αφού τη λύτρωσε ερχόμενος από τον πάγκο ήδη τρεις φορές – βλέποντας πως δεν πρόκειται να είναι βασικός, ζήτησε να φύγει και η ζωή στο «ασπρόμαυρο» χωριό συνεχίζεται.

Πρώτη απώλεια στις αναλύσεις αγώνων Serie A το 1-1 με την Ελλάς στη Βερόνα. Προηγήθηκε με τον Κονσεϊσάο στο 19’, ωστόσο δεν μπόρεσε ποτέ να φέρει το ματς τακτικά στα μέτρα της. Είχε την πρωτοβουλία, όχι όμως τον τρόπο. Δέχτηκε την ισοφάριση στο 44’ και ουσιαστικά δεν αντέδρασε.

Την Τετάρτη θα φιλοξενηθεί στις αθλητικές μεταδόσεις από τη Βιγιαρεάλ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.