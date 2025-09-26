Ανάλυση Αγώνα
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Δίκαιη η τιμή του άσου στις στοιχηματικές εταιρίες. Η Γιουβέντους αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, τα οποία την ταλαιπωρούν από πέρσι, ωστόσο παραμένει μεγάλο μέγεθος και με τον Τούντορ καταφέρνει να βγάζει χαρακτήρα, ειδικά σε μεγάλα ματς, εντός έδρας. Η Αταλάντα μοιάζει να ρολάρει επιθετικά, ωστόσο πίσω παραμένει ευάλωτη και θα έχει σημαντικές απουσίες. Στο 1.90 η νίκη της Juve στο Pamestoixima.gr.
Bet builder
Over 2,5+Over 8,5 κόρνερ
Over 0,5 Γιουβέντους+Over 5,5 κόρνερ Γιουβέντους
Ειδικά στοιχήματα
Να σκοράρει ο Οπεντά
Να σκοράρει ο Γιλντίζ
Over 3,5 κάρτες
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ
Facts Αγώνα
- Πέρσι για τη Serie A: Αταλάντα – Γιουβέντους 1-1 και Γιουβέντους – Αταλάντα 0-4
- Οι 11 από τις 17 τελευταίες αναμετρήσεις μεταξύ Γιουβέντους και Αταλάντα στο πρωτάθλημα και στις δύο έδρες έχουν λήξει ισόπαλες. Στις 11 πιο πρόσφατες η Γιουβέντους μετρά μόλις μία νίκη.
- 18-8-2 στα 28 τελευταία Γιουβέντους – Αταλάντα. Κανένας άσος όμως στα 7 πιο πρόσφατα στο κουπόνι ΟΠΑΠ.
- Η Γιουβέντους έχει υποστεί μόνο τρεις ήττες από την Αταλάντα στις 41 τελευταίες μεταξύ τους μονομαχίες στο πρωτάθλημα και στις δύο έδρες (25-13-3).
- Under 2,5 έξι από τις εννέα τελευταίες συναντήσεις ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης.
- Over 3,5 τρία από τα τέσσερα τελευταία ραντεβού τους στο Τορίνο.
- G/G τα τρία τελευταία παιχνίδια της Γιουβέντους.
- Over 2,5 τα τρία τελευταία ματς της Αταλάντα.
- 66-46-14 η μεταξύ τους παράδοση συνολικά σε επίπεδο Serie A.
- 1-0-3 ο απολογισμός του τεχνικού της Γιουβέντους, Ιγκόρ Τούντορ, με αντίπαλο την Αταλάντα.
- 2-5-7 ο απολογισμός του προπονητή της Αταλάντα, Ίβαν Γιούριτς, με αντίπαλο τη Γιουβέντους.
- 0-1-2 υπέρ του Γιούριτς σε τρεις συνολικά μάχες με τον Τούντορ.
Ενθουσιασμός στο ξεκίνημα για το 3 στα 3, με αποκορύφωμα την εντός έδρας νίκη απέναντι στην Ίντερ με ανατροπή (4-3), ωστόσο η συνέχεια του δρόμου μοιάζει να έχει λακκούβες για τη Γιουβέντους.
Πολλοί αυτοί που βλέπουν στο σύνολο ομοιότητες με την περίοδο που στον πάγκο βρισκόταν ο Τιάγκο Μότα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα στα προγνωστικά! Μία ποιοτική, ταλαντούχα μεσοεπιθετική γραμμή, η οποία όμως αδυνατεί να αξιοποιήσει όλα της τα «όπλα» και μία προβληματική άμυνα, με πολλά κενά, που στερείται ηγέτη.
Ο Κοοπμέινερς, κομπιούτερ στην Αταλάντα του Γκασπερίνι μέχρι πρόπερσι, παραμένει στη σκιά, ο Βλάχοβιτς – αφού τη λύτρωσε ερχόμενος από τον πάγκο ήδη τρεις φορές – βλέποντας πως δεν πρόκειται να είναι βασικός, ζήτησε να φύγει και η ζωή στο «ασπρόμαυρο» χωριό συνεχίζεται.
Πρώτη απώλεια στις αναλύσεις αγώνων Serie A το 1-1 με την Ελλάς στη Βερόνα. Προηγήθηκε με τον Κονσεϊσάο στο 19’, ωστόσο δεν μπόρεσε ποτέ να φέρει το ματς τακτικά στα μέτρα της. Είχε την πρωτοβουλία, όχι όμως τον τρόπο. Δέχτηκε την ισοφάριση στο 44’ και ουσιαστικά δεν αντέδρασε.
Την Τετάρτη θα φιλοξενηθεί στις αθλητικές μεταδόσεις από τη Βιγιαρεάλ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Παραμένουν τραυματίες οι Μιρέτι (μέσος), Μιλίκ (επιθετικός), στις μοναδικές απουσίες για τον Ιγκόρ Τούντορ. 3-4-2-1, με τους Γιλντίζ, Άντζιτς να κινούνται στην πλάτη του Οπεντά που θα βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης.
Υπόθεση οκτώ λεπτών το να «κλειδώσει» το τρίποντο στην έδρα της Τορίνο την Κυριακή. Προβληματικό το ξεκίνημα, με δύο αναγκαστικές αλλαγές πριν το 30’, ωστόσο αποδείχθηκε στο livescore πως αυτό δεν την επηρέασε.
Ο Κρστόβιτς έδωσε προβάδισμα στην Αταλάντα στο 30’, ο Σουλεμάνα διπλασίασε τα τέρματά της στο 34’ και ο Κρστόβιτς – με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα – «σφράγισε» τη νίκη στο 38’.
Τέσσερα στη Λέτσε, τρία στην Τορίνο. Δεδομένη η βελτίωση. Στο ενδιάμεσο διασύρθηκε στη Γαλλία από την Παρί Σεν Ζερμέν (4-0), η πρωταθλήτρια Ευρώπης όμως αποτελεί μία κατηγορία μόνη της.
Παραμένει αήττητη στη Serie A (2-2-0), τώρα όμως δίνει το πρώτο πραγματικά σημαντικό τεστ για το τι είδους ομάδα είναι στη φετινή σεζόν. Την Τρίτη θα υποδεχθεί την Μπριζ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Παραμένουν τραυματίες οι Κολάσινατς (στόπερ), Μπέικερ (μπακ),Σκαμάκα (επιθετικός), Σκαλβίνι (βασικός στόπερ), νέες απώλειες οι Ιέν (βασικός στόπερ), Ζαλέφσκι (βασικός αριστερός μπακ χαφ). 3-4-2-1, με τους Πάσαλιτς, Ντε Κέτελαρ στην πλάτη του Κρστόβιτς.