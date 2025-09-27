Ανάλυση Αγώνα
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ - ΟΠΕΡΑΡΙΟ ΦΕΡΟΒΙΑΡΙΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Χρήστος ΧρυσαΐτηςΑπόδοση: 2.45
Ώρα έναρξης: 02:30
STAKE: 10
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Οver 2,5
Παίξε νόμιμα
Έστω και αργά, η Ατλέτικο Παρανανένσε δείχνει γιατί στην αρχή της σεζόν λογιζόταν ως το πρώτο φαβορί για την άνοδο και τον τίτλο. Προέρχεται από εκτός έδρας νίκη 3-0 επί της Ατλέτικ Κλουμπ και έφτασε τα έξι σερί τρίποντα. Πλέον απέχει έναν πόντο από τη ζώνη ανόδου και τέσσερις πόντους από την κορυφή. Η Οπεράριο νίκησε με 2-1 ως γηπεδούχος την Αμαζόνας με ανατροπή και διεύρυνε το αήττητο σερί της στις επτά αγωνιστικές (3-4-0). Καθαρό φαβορί οι γηπεδούχοι αλλά ο τοπικός χαρακτήρας της αναμέτρησης, ο χαμηλός άσος και η ευχέρεια στο σκοράρισμα που έχουν οι φιλοξενούμενοι, μας οδηγούν στην επιλογή του Over 2,5 που μας προσφέρεται στο πολύ ελκυστικό 2.45 από τη Novibet.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ - ΟΠΕΡΑΡΙΟ ΦΕΡΟΒΙΑΡΙΟ
Facts Αγώνα
- Οι 20 ομάδες διαγωνίζονται σε δύο γύρους (38 αγωνιστικές). Οι πρώτες τέσσερις θα ανέβουν στην πρώτη κατηγορία, ενώ οι τελευταίες τέσσερις θα υποβιβαστούν στην τρίτη κατηγορία. Το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι ο αριθμός των νικών.
- Αήττητη η Ατλέτικο Παραναένσε στις έξι πιο πρόσφατες συναντήσεις τους (3-3-0).
- Η Ατλέτικο Παραναένσε προέρχεται από 4/5 Over 2,5 σε επίπεδο πρωταθλήματος.
- Η Οπεράριο μετρά τέσσερα σερί G/G.
- Στο πολιτειακό: Ατλέτικο Παραναένσε – Οπεράριο 1-1
- Στον Α’ ΓΥΡΟ: Οπεράριο – Ατλέτικο Παραναένσε 2-2
