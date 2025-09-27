Έστω και αργά, η Ατλέτικο Παρανανένσε δείχνει γιατί στην αρχή της σεζόν λογιζόταν ως το πρώτο φαβορί για την άνοδο και τον τίτλο. Προέρχεται από εκτός έδρας νίκη 3-0 επί της Ατλέτικ Κλουμπ και έφτασε τα έξι σερί τρίποντα. Πλέον απέχει έναν πόντο από τη ζώνη ανόδου και τέσσερις πόντους από την κορυφή. Η Οπεράριο νίκησε με 2-1 ως γηπεδούχος την Αμαζόνας με ανατροπή και διεύρυνε το αήττητο σερί της στις επτά αγωνιστικές (3-4-0). Καθαρό φαβορί οι γηπεδούχοι αλλά ο τοπικός χαρακτήρας της αναμέτρησης, ο χαμηλός άσος και η ευχέρεια στο σκοράρισμα που έχουν οι φιλοξενούμενοι, μας οδηγούν στην επιλογή του Over 2,5 που μας προσφέρεται στο πολύ ελκυστικό 2.45 από τη Novibet.