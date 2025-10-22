ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Υπάρχει θέμα Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό;🔥

mentilibar olympiakos

Τα δεδομένα και το κρίσιμο ντέρμπι με την ΑΕΚ…

Ο Ολυμπιακός μετράει τρεις ήττες στα τελευταία τέσσερα ματς του και ακολουθεί και το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκης. Οι δύο από τις τρεις ήττες μάλιστα “πόνεσαν” αρκετά. Η πρώτη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ μιας και ο Ολυμπιακός έχασε ένα ματς που ήλεγχε και είχε προηγηθεί ενώ η δεύτερη είναι η βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Πολλοί γκρινιάζουν για το πώς αντιμετώπισε τα δύο συγκεκριμένα ματς ο Μεντιλίμπαρ και για το πώς προήλθαν αυτές οι ήττες που δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Τελικά υπάρχει ή όχι θέμα Μεντιλίμπαρ; Γιατί αυτή η κουβέντα θα μεγαλώσει εάν ο Ολυμπιακός δεν νικήσει την ΑΕΚ την Κυριακή.

Επειδή εγώ τα μαθαίνω πριν από εσάς, έρχομαι να σας προλάβω. Ακόμα και αν χάσει ο Ολυμπιακός την Κυριακή από την ΑΕΚ, θέμα Μεντιλίμπαρ δεν θα υπάρξει. Προφανώς θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος προβληματισμός προς το πρόσωπο του Ισπανού. Και ναι πήρε το Conference, πήρε και νταμπλ, αλλά ουδείς αναντικατάστατος σε αυτή τη ζωή.

Εάν συνεχίσει έτσι δηλαδή ο Ολυμπιακός προφανώς θα υπάρξει θέμα Μεντιλίμπαρ, γιατί όλοι κρίνονται από τα αποτέλεσμα. Και ουσιαστικά ο Ολυμπιακός στη Βαρκελώνη βρέθηκε με την πλάτη στο τοίχο σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω της κακής διαιτησίας. Με την Άρσεναλ το πάλεψε το ματς μέχρι το 90′ και με τον ΠΑΟΚ όντως έκανε ένα κακό κοουτσάρισμα στο δεύτερο ημίχρονο.

Για να καταλήξω. Θέμα Μεντιλίμπαρ δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ακόμα και σε στραβό αποτέλεσμα από την ΑΕΚ. Γενικά δεν θα υπάρξει θέμα του Βάσκου ότι και να γίνει μέσα στο 2025. Εάν τα πράγματα στραβώσουν τόσο πολύ με το νέο έτος, όπως σας είπα, ουδείς αναντικατάστατος.

