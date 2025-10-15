Vistabet: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (16/10)

Ο Ολυμπιακός θέλει να αφήσει στην άκρη την ήττα από την Εφές και να πετύχει στο Βελιγράδι κόντρα στη Μακάμπι την τρίτη φετινή του νίκη στη διοργάνωση.

Να βγάλει άμεση αντίδραση

Ο Ολυμπιακός υπέστη τη δεύτερη φετινή του ήττα στη διοργάνωση, αφού δεν τα κατάφερε εντός έδρας από την Εφές (78-82). Οι σημαντικές απουσίες των Φουρνιέ, Γουόκαπ, επηρέασαν επιθετικά την ομάδα του Πειραιά, η οποία και δε βρήκε τις λύσεις που αναζητούσε στα τελευταία λεπτά. Σουάιντερ με 20 πόντους και Λάρκιν με 18 ήταν οι δύο που ξεχώρισαν από την Εφές, αυτός όμως που έκρινε τον αγώνα ήταν ο Αϊζάια Κορντινιέ με τα κρίσιμα σουτ. Ο Ολυμπιακός σούταρε με εξαιρετικά ποσοστά στο α’ δεκάλεπτο, ωστόσο στις τελευταίες τρεις περιόδους οι ερυθρόλευκοι είχαν 3/18 τρίποντα και 14 ασίστ για 14 λάθη. «Μπορείς να πεις πολλά πράγματα, μπορείς να πεις ότι το ντέρμπι ήταν πριν δύο μέρες, συν το γεγονός ότι είχαμε πολλές απουσίες και αυτά έκαναν τα πράγματα πολύ δύσκολα για μας. Γι’ αυτό και το β’ ημίχρονο ήταν πολύ “φτωχό”», τόνισε ο κόουτς, Μπαρτζώκας. Ο Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί στο Βελιγράδι απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και θα επιδιώξει να πετύχει την τρίτη του νίκη στη EuroLeague. Ωστόσο, σε ακόμα ένα ματς θα παρουσιαστεί με σημαντικές απουσίες, αφού εκτός πλάνων είναι οι Φουρνιέ, Γουόκαπ, Εβανς και ΜακΚίσικ. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.80 να σημειώσει ο Βεζένκοφ 25 ή περισσότερους πόντους.

Να βελτιώσει την εικόνα της

Η Μακάμπι υπέστη την τρίτη ήττα στη σεζόν, αυτή τη φορά από την Μπαρτσελόνα στο Βελιγράδι με 92-71. Κάκιστη εμφάνιση αμυντικά, δεν μπόρεσε να περιορίσει την περιφέρεια, αλλά και τους ψηλούς της αντιπάλου, κάτι που αποτυπώθηκε και στα 41 ριμπάουντ των Ισπανών. Ο Μάρκιο Σάντος με 18 πόντους και 4/4 τρίποντα το πάλεψε, αλλά δεν είχε τις απαιτούμενες βοήθειες. Μια νίκη στη σεζόν μετρούν οι Ισραηλινοί, αυτή απέναντι στη Χάποελ στη Σόφια. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.40 να κερδίσει η Μακάμπι την 1η περίοδο.

