Τσέλσι – Μπαρτσελόνα: 💣Εμβληματικές στιγμές και ειδικά μέχρι 5.60🔥

Τσέλσι και Μπαρτσελόνα μοιράζονται μοναδικές και iconic στιγμές στο Τσάμπιονς Λιγκ. Μπορεί να ξεχάσει κανείς τους συναρπαστικούς ημιτελικούς το 2009; Τις ασύλληπτες γκολάρες του Ινιέστα και του Εσιέν ή τον Μπάλακ να κυνηγά τρελαμένος τον Νορβηγό διαιτητή Όβρεμπο;

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2012 και πάλι για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ποιος δεν θυμάται τους «μπλαουγκράνα» να χάνουν τα άχαστα και εν τέλει, ο Φερνάντο Τόρες να τους στέλνει στο καναβάτσο; Θρυλικές ποδοσφαιρικές αναμνήσεις που ετοιμάζονται να αναβιώσουν αυτή την Τρίτη (25/11, 22:00).

ΤΣΕΛΣΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 25.00

Τελευταία φορά που οι δύο σύλλογοι ήρθαν αντιμέτωποι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ήταν το 2018. Φάση των «16» και οι Καταλανοί αφήνουν εκτός συνέχειας τους Λονδρέζους σχετικά άνετα. Συνολικό σκορ 4-1 (1-1, 3-0) με πρωταγωνιστή τον έναν και μοναδικό Λιονέλ Μέσι που πέτυχε τρία τέρματα.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 9.50

Υπάρχει πλούσιο παρελθόν και αυτό μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην απόδοση των παικτών και στα κίνητρά τους. Όπως και να ‘χει, προετοιμαστείτε για το πιο σπουδαίο ματς της αγωνιστικής στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα στοίχημα

Άργησε, αλλά το βρήκε

Η Τσέλσι αν και ξεκίνησε περίεργα τη σεζόν και με φανερή κόπωση, έχει αρχίσει να βρίσκει σταθερότητα. Έπειτα από 12 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, απέχει έξι πόντους από την πρωτοπόρο Άρσεναλ στη βαθμολογία Πρέμιερ Λιγκ, την οποία αντιμετωπίζει την Κυριακή (30/11).

Στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει ρεκόρ 2-1-1 και πιο πρόσφατα «στραβοπάτησε» στην Κάραμπαγκ (2-2). Στόχος, φυσικά, η απευθείας πρόκριση και η οκτάδα. Ωστόσο, τα περιθώρια στενεύουν και δεν έχει περιθώρια να χάσει άλλο έδαφος. Για την ώρα, ισοβαθμεί στους 7 με την αποψινή της αντίπαλο, στο -2 από την… ευεργετηθείσα ζώνη.

ΤΣΕΛΣΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 17.00

Άντε πιάστε την στο «Καμπ Νόου»

Το ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» άνοιξε τις πόρτες του και η Μπαρτσελόνα πήρε έξτρα πόντους αύρας. Η Μπιλμπάο ήταν η μεγάλη άτυχη που κλήθηκε να την αντιμετωπίσει, γνωρίζοντας ήττα με 4-0. Με αυτόν τον τρόπο, η… αρμάδα του Χάνσι Φλικ έφτασε στο -1 από την κορυφή και τη Ρεάλ.

Ο Γερμανός περιμένει ακόμα πολλά από τους παίκτες του στο Τσάμπιονς Λιγκ. Είχε να διαχειριστεί, βέβαια, τραυματισμούς και απουσίες που επηρέασαν τη βαθμολογική θέση της ομάδας του. Μετά την Τσέλσι, ακολουθεί βατό πρόγραμμα (Άιντραχτ, Σλάβια, Κοπεγχάγη) και οι ελπίδες της για οκτάδα είναι τεράστιες.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗ ΛΑ ΛΙΓΚΑ 2.15

Εγγύηση οι επιθέσεις

Είτε μιλάμε για Ευρώπη είτε για εγχώρια πρωταθλήματα, αμφότερες έχουν αποδείξει πως «ματώνουν» με συνέπεια τα αντίπαλα δίχτυα. Οι «μπλε» διαθέτουν τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στο Νησί σύμφωνα με τα στατιστικά, μετά από Σίτι και Άρσεναλ. Από την άλλη, οι «μπλαουγκράνα» κάνουν και φέτος… όργια στην Ισπανία, με 36 γκολ σε 13 αγωνιστικές.

Κοινό χαρακτηριστικό τους η πολυφωνία στην επίθεση. Είναι φοβερό πως η Τσέλσι δεν έχει παίκτη με πάνω από πέντε γκολ και συνολικά 16 διαφορετικούς σκόρερ. Η Μπαρτσελόνα πάλι, έχει τη χαρά να διαθέτει πέντε ποδοσφαιριστές που έχουν βρει τουλάχιστον από έξι φορές δίχτυα.

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα αποδόσεις

Για πολλούς, ίσως αποτελεί έκπληξη, αλλά σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες η Τσέλσι έχει ρόλο φαβορί. Ο άσος των Λονδρέζων προσφέρεται στο 2.40, η ισοπαλία στο 3.90 και το διπλό στο 2.65. Αν και μικρή η διαφορά, δεν παύει να προκαλεί εντύπωση.

ΤΣΕΛΣΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2.40 3.90 2.65

Φυσικά, αναμένονται πολλά γκολ για αυτό το line έχει ανέβει στο 3,5. Ως εκ τούτου, το Over πληρώνει στον διπλασιασμό (2.00) και το Under 1.82. Μονόδρομος το αμφίσκορο σε απόδοση μόλις 1.37, εν αντιθέσει με το N/G στο 2.95.

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα ειδικά στοιχήματα

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά τσάμπιονς λιγκ, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1-1 2.00

ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2.95

OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 4.10

ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ Ζ. ΠΕΔΡΟ ΚΑΙ Φ. ΤΟΡΕΣ 5.60

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Τσέλσι – Μπαρτσελόνα;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση (25/11, 22:00) μέσα από τη συχνότητα του Cosmote Sport 2HD.