Τριπλή ελληνική μάχη για τον Αλεξίου

Βγαλμένος από τις ακαδημίες του Ατρομήτου, ο Χρήστος Αλεξίου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ιταλία για λογαριασμό της Ίντερ. Ο ‘Έλληνας στόπερ αγωνίζεται στην U23 των «νερατζούρι», οι οποίοι συμμετέχουν στην 3η τη τάξει κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Φυσικά οι εμφανίσεις του αλλά και η προοπτική που δείχνει σαν παίκτης, έχουν τραβήξει τα βλέμματα από τους ισχυρούς του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τις στοιχηματικές εταιρίες να έχουν ανοίξει αγορά για την επόμενη ομάδα του. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αυτή που τον παρακολουθεί από κοντά, έχοντας πάρει τα δείγματα που θέλει στις 7 φετινές συμμετοχές του 20χρονου.

Αναμενόμενα, τον χειμώνα ο Αλεξίου θα απασχολήσει ξανά την Ένωση αλλά και τους δύο «αιωνίους», Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μάλιστα, το περασμένο καλοκαίρι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δείξει ενδιαφέρον, ερχόμενοι επίσης σε επαφές με την Ίντερ για την περίπτωση του νεαρού στόπερ.

Ωστόσο, με βάση τους μανατζερικούς κύκλους, αυτοί που πλησίασαν πιο κοντά σε αυτόν ήταν οι «πράσινοι». Με τους τρεις συλλόγους να ενδιαφέρονται για την απόκτηση του παίκτη από την Ίντερ, αναμένεται μία τριπλή ελληνική μάχη τον ερχόμενο Ιανουάριο.